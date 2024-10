Jak ugotować buraki w rekordowym tempie? Znamy prosty trik, który w tym pomoże

Gotowanie buraków może wydawać się czasochłonne, ale istnieją proste triki, które skrócą ten proces i pozwolą zachować ich smak oraz wartości odżywcze. Dzięki odpowiedniej metodzie, możesz ugotować buraki w mniej niż godzinę, a jednocześnie wydobyć z nich pełnię koloru i smaku.

Gotowanie buraków może zająć ponad godzinę, ale istnieją szybkie i sprawdzone sposoby na skrócenie tego procesu. Dzięki prostym trikom, takim jak szok termiczny lub pieczenie, buraki będą gotowe w mniej niż 30 minut, zachowując pełnię smaku i wartości odżywczych.

Jak skrócić czas gotowania buraków?

Buraki, szczególnie te starsze i większe, mogą wymagać długiego gotowania, co sprawia, że przygotowanie sałatki czy dodatku do obiadu staje się wyzwaniem. Aby skrócić czas, warto zastosować trik z dodatkiem cukru do wody. Wystarczy łyżka cukru, aby buraki szybciej zmiękły i nabrały intensywniejszego koloru. Dodatkowo mniejsze buraki gotują się znacznie szybciej niż duże, dlatego zawsze warto wybierać drobniejsze sztuki.

Innym sprawdzonym sposobem na szybsze ugotowanie buraków jest technika z użyciem dwóch garnków. Po 30 minutach gotowania buraków w garnku z wrzącą wodą przekładamy je do drugiego garnka z lodowatą wodą i kostkami lodu. To tzw. szok termiczny, który pozwala burakom zmięknąć bez konieczności dalszego gotowania. Woda lodowa nie tylko skraca czas ich przygotowania, ale także ułatwia obieranie buraków ze skórki.

Jak zachować kolor buraków?

Podczas gotowania buraków w całości, ważne jest, aby nie usuwać ich skórki, co pozwala zachować naturalny kolor i składniki odżywcze. Po 30 minutach gotowania warto je przenieść do zimnej wody z kostkami lodu. Tak zwany szok termiczny nie tylko skróci czas gotowania, ale również ułatwi obieranie buraków. Dzięki temu będą gotowe do dalszego wykorzystania, na przykład do sałatek, ćwikły czy jako dodatek do mięs.

Jak szybko ugotować buraki? Pieczenie jako alternatywa

Jeśli chcesz uzyskać jeszcze intensywniejszy smak buraków, możesz je upiec w piekarniku zamiast gotować. Pieczenie w folii aluminiowej przez około 45 minut (w temperaturze 200°C) pozwala zachować wszystkie składniki odżywcze, a buraki zyskują głęboki, słodki smak. Po upieczeniu wystarczy je schłodzić i obrać.

Najlepsze sposoby podawania gotowanych buraków

Gotowane buraki świetnie sprawdzają się jako dodatek do wielu dań. Są doskonałe zarówno na zimno, jak i na ciepło, a ich intensywny smak idealnie komponuje się z pieczoną kaczką, kotletami, czy zrazami. Ćwikła z chrzanem to klasyka, którą można podać z białą kiełbasą, schabem czy jajkami na twardo.

