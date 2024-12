Jak leczyć zatrucie alkoholem: domowe sposoby na kaca

Domowe sposoby na kaca warto znać, gdy przydarzy nam się zatrucie alkoholem, czyli popularny kac. Typowe objawy zatrucia to: nadwrażliwość na dźwięki, uporczywe pragnienie, ból głowy, nudności, dolegliwości żołądkowe. Odpowiednio dobrane napoje i potrawy potrafią znacznie zniwelować skutki nadużycia napojów wyskokowych. Podpowiadamy więc, co jeść i pić, kiedy zdarzy się przeholować z alkoholem i następnego dnia pojawi się kac.

Autor: Shutterstock Kac, czyli zatrucie alkoholem (lekkie, bo ciężkie kończy się szpitalem) lepiej leczyć domowymi sposobami niż lekami z apteki i kawą.

Kac to zespół nieprzyjemnych objawów spowodowany nadużyciem alkoholu. Gdy zbyt wiele wypiliśmy i nie poszło nam to na zdrowie mimo wygłaszanych toastów, może okazać się, że oprócz bólu głowy, nadwrażliwości na dźwięki i światło, dolega nam suchość w ustach, niechęć do jedzenia, a czasem też nudności, wymioty lub biegunka. W tym momencie nie pomogą dobre rady jak zapobiec kacowi, lecz duża ilość płynów, tabletka na ból głowy i kilka domowych sposobów, sprawdzonych przez pokolenia skacowanych. Pomocne są zupy, napoje z dużą ilością witaminy C, kaloryczne posiłki o łagodnym smaku. W leczeniu zatrucia alkoholem warto wykorzystać te i podobne domowe sposoby na kaca, które pomogą naszemu organizmowi wrócić do normy i stanąć na nogi.

Domowe sposoby na kaca - zobacz naszą galerię zdjęć z 8 szybkimi, domowymi sposobami na zatrucie alkoholem

Jak radzić sobie z kacem Domowe sposoby na kaca