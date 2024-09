Jajko po wiedeńsku - przepis jak ugotować idealne jajka w szklance?

Jajko po wiedeńsku to tak naprawdę wariacja na temat jajka na miękko, tyle że ugotowanego bez skorupki. Jajka z idealnie płynnym żółtkiem wyjdą Ci za każdym razem, jeśli zastosujesz sekretny przepis wiedeńskich mistrzów kulinarnych. Jak ugotować pyszne jajka po wiedeńsku? Najlepiej w szklance lub słoiku.

Autor: Shutterstock Jajko po wiedeńsku gotuje się w kąpieli wodnej.

Jak długo gotować jajko po wiedeńsku?

Tymczasem ugotowanie jajka tak, by miało idealną konsystencję, jest nie lada sztuką. Często nie pomagają nawet praktyczne minutniki. Jajko po wiedeńsku powinniśmy teoretycznie gotować przez 6 minut, ale wszystko zależy od wielkości – te w rozmiarze XL mogą dochodzić nawet przez ponad 8 minut. Problem ten znali już wiedeńscy mistrzowie kulinarni. Aby jajko udało się za każdym razem, opracowali specjalną metodę.

Jajko po wiedeńsku - przepis

Jajko wbij do szklanki, słoiczka lub miseczki, ale tak, aby żółtko się nie rozpłynęło.

W głębszej patelni albo w płytkim rondlu zagotuj wodę, a następnie zmniejsz ogień.

Do garnka z gotującą się wodą wstaw naczynie z jajkiem i poczekaj, aż białko się zetnie – zwykle trwa to ok. 3-5 minut. Żółtko powinno zostać płynne.

Jajko po wiedeńsku podawaj z odrobiną masła, oprószone solą i świeżymi ziołami.

Jajka - śniadanie mistrzów

Według najnowszych badań brytyjskiego University of Surrey jaja kurze wcale nie podnoszą poziomu cholesterolu i można ich jeść tyle, ile dusza zapragnie. A warto to robić, bo jedno jajko zawiera w sobie wiele witamin, m.in. witaminę A, D oraz sporo z grupy B, a także 12% białka, 10% tłuszczu (w tym 3,8% to tłuszcze jednonasycone, a 3% nasycone), 1% węglowodanów i wodę. Jajka są też niskokaloryczne, średniej wielkości jajko o wadze 60 g ma zaledwie 83 kalorie. Problem w tym, że niektórzy jajek nie lubią, zwłaszcza tych ugotowanych na twardo. Małe dzieci odstręcza nawet ich zapach.

Pomysły na pyszne jajka:

Sprawdzone sposoby na jajko w koszulce

Cloud egg - jajko na chmurce: czym jest? Jak je przygotować?

Jajka po benedyktyńsku: przepis na luksusowe śniadanie

