Nie za słodki, nie za kwaśny – ile cukru dać do soku z wiśni?

Sok z wiśni to prawdziwa bomba smaku – doskonały do napojów, herbaty, deserów i domowych drinków. Warto zrobić go latem, by zimą cieszyć się jego intensywnym aromatem. Ale jak dobrać ilość cukru, by nie przesłodzić? Podpowiadamy, ile cukru na litr soku z wiśni to optimum – w zależności od tego, czy lubisz bardziej kwaśny, czy słodszy smak.

Autor: Shutterstock Ilość cukru zależy od technologii produkcji soku i naszych upodobań

Ile cukru na litr soku z wiśni? Odpowiedź na to pytanie zależy w wielkiej mierze od tego w jaki sposób zamierzamy przygotować nasz sok.

Sok z wiśni zasypanych cukrem

I tak - jeśli chcemy produkować sok z wiśni babciną metodą zasypywania wiśni cukrem w słoju, to na kilogram wydrylowanych wiśni powinniśmy dodać aż kilogram cukru. Dlaczego tak dużo? Dlatego, że cukier jest naturalnym konserwantem, ale tylko użyty w bardzo dużej ilości - pamiętacie zapewne to, że prawdziwy miód najwyżej się scukrzy, ale nie zepsuje. Ta zasada zadziała też w przypadku soku z wiśni. Gdy wiśnie już puszczą sok - co a miejsce po 2-3 dniach, należy go zlać, przecedzając np. przez sitko z filtrem do kawy, a następnie krótko zapasteryzować ten sok, a właściwe prawie syrop wiśniowy. Plusem tej technologii jest fakt, że wiśnie z cukrem z powodzeniem możemy jeszcze zagotować i odparować z nadmiaru płynu, co potrwa krótko i cieszyć się słodkim dżemem wiśniowym.

Sok z wiśni z sokowrówki

Jeśli wyciskamy wiśnie w sokowirówce lub wolnoobrotowej wyciskarce, konieczne będzie dosłodzenie soku - sugerowane ilości wahają się od 0,5 kg na kg wydrylowanych wiśni do 10 dag na tę samą ilość owoców. Tu wiele zależy od naszych upodobań - ja wybieram wariant pośredni - 25 dag cukru na 1 kg wydrylowanych wiśni. Taki sok nie jest zbyt słodki, ale nadaje się do rozcieńczania wodą, co ja lubię. Tak przygotowany sok nie będzie idealnie klarowny, będzie też wymagał pasteryzacji. Pozostałości z wiśni raczej nie nadają się do dalszego wykorzystania.

Sok z wiśni z sokownika

Jeśli do przygotowania soku używamy sokownika, z powodzeniem możemy ograniczyć ilość cukru nawet do 10 dag na kilogram wydrylowanych wiśni. Konserwację w tej metodzie przejmuje rozgrzana para wodna, która jest odpowiedzialna za pracę sokownika. Jeśli sok z sokownika zlejemy wprost do wyparzonych słoików lub butelek - nie ma nawet konieczności pasteryzowania go. Jednak trzeba bardzo uważać, żeby się nie poparzyć.

Wiśnie – dlaczego warto je jeść? Co zrobić z wiśni?

