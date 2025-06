Idealne zamiast prezentu i obłędnie czekoladowe. Oto 3 łatwe przepisy na pyszne ciasto na Dzień Ojca

10:13

23 czerwca obchodzi się jest Dzień Ojca. To święto narodziło się w USA na początku XX wieku, a w Polsce znane jest od 1965 roku. Jak je uczcić? W tym roku warto przygotować coś pysznego, domowego i obłędnie czekoladowego. Słodka niespodzianka w postaci ciasta zachwyci i wzruszy każdego tatę. Poznajcie trzy proste przepisy na ciasta na Dzień Ojca.

Autor: Shutterstock Czekoladowa niespodzianka na Dzień Ojca. Oto 3 proste przepisy na słodki prezent dla taty.

Spis treści

Ciasto na Dzień Ojca

Słodka niespodzianka to idealny prezent z okazji Dnia Ojca. Zamiast kupować gotowy wypiek w cukierni, warto zrobić je samodzielnie. Domowe ciasto zaskoczy i wzruszy każdego tatę. To najlepszy prezent, jakim można obdarować ojca. Słodka niespodzianka zauroczy apetycznym wyglądem i zachwyci smakiem.

Jakie ciasto na Dzień Ojca?

Jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla taty z okazji jego święta, wybierzcie jeden z trzech przepisów na pyszne domowe ciasta czekoladowe. Poniżej znajdziecie trzy sprawdzone receptury na słodkie niespodzianki o smaku czekolady. Wszystkie przepisy są łatwe, w miarę szybkie i sprawdzone. Dzięki temu, że zostały podzielone na poszczególne kroki, ich zrobienie nie jest skomplikowane.

Jakie ciasto zrobić na Dzień Ojca? Możecie wybrać jedną z naszych propozycji na wyśmienite czekoladowe desery. Oto trzy łatwe przepisy na pyszne domowe ciasta o smaku czekolady, które rozczulą nawet najtwardszych ojców:

tort czekoladowy z malinami

brownie jaglane

ciasto czekoladowe bez pieczenia

Tort czekoladowy z malinami – przepis krok po kroku

Składniki:

biszkopt:

150 g cukru

100 g mąki

6 jajek

50 g kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

krem:

500 ml śmietanki 30%

300 g malin

250 g serka mascarpone

2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:

1. Mąkę wymieszać z kakao i proszkiem do pieczenia.

2. Białka ubić na sztywno.

3. Cały czas ubijając, stopniowo wsypywać cukier i dodawać po jednym żółtku.

4. Stopniowo wsypywać suche składniki i mieszać, aż połączą się w jednolite ciasto.

5. Ciasto przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia.

6. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 30 minut, do suchego patyczka.

7. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia, a następnie przekroić na dwa blaty.

8. Śmietankę ubić na sztywno. Dodawać po 1 łyżce serka mascarpone i wsypać cukier puder. Miksować, aż powstanie puszysty krem. Odłożyć 1/3 kremu.

9. Krem wyłożyć na pierwszy blat, ułożyć 2/3 malin i przykryć drugim blatem. Boki udekorować pozostałym kremem, a wierzch skropić polewą czekoladową i ułożyć maliny. Wstawić do lodówki.

Brownie jaglane – przepis krok po kroku

Składniki:

3 bardzo dojrzałe banany

150 g kaszy jaglanej

50 ml mleka

50 g gorzkiej czekolady

2 jajka

2 łyżki kakao

2 łyżeczki przyprawy do piernika

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

Przygotowanie:

1. Kaszę jaglaną ugotować ze szczyptą soli według instrukcji na opakowaniu.

2. Do ciepłej kaszy dodać połamaną na mniejsze kawałki czekoladę. Wsypać kakao, proszek do pieczenia i przyprawę do piernika. Dokładnie wymieszać, aż czekolada się roztopi i połączy z pozostałymi składnikami.

3. Banany zblendować na gładkie purèe. Wbić jajka i dodać kaszę jaglaną z czekoladą. Zmiksować na jednolite ciasto.

4. Ciasto przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch wyrównać.

5. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni C i piec około 40 minut.

6. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem lub udekorować polewą czekoladową.

Ciasto czekoladowe bez pieczenia – przepis krok po kroku

Składniki:

1 i 1/2 l mleka

200 ml śmietany kremówki 36%

150 g gorzkiej czekolady

1 opakowanie podłużnych biszkoptów (ok. 140 g)

1/2 szklanki cukru

90 g skrobi ziemniaczanej

1 żółtko

2 łyżki kakao

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Przygotowanie:

1. Biszkopty skropić 1/2 litra mleka i wyłożyć nimi dno niedużej formy.

2. Do rondelka wlać pozostałe mleko i śmietankę. Dodać żółtko i ekstrakt waniliowy. Wsypać skrobię ziemniaczaną i cukier. Dokładnie wymieszać, aby nie było żadnych grudek.

3. Dodać połamaną na mniejsze kawałki czekoladę i podgrzewać, cały czas mieszając, aż masa stanie się gęsta, a składniki się połączą.

4. Masę przelać na biszkopty i wyrównać. Odstawić do ostygnięcia, a następnie przykryć folią spożywczą i wstawić do lodówki na minimum 4 godziny.

5. Przed podaniem udekorować kakao, polewą karmelową i orzechami.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na czekoladowe przysmaki. Poniżej znajdziesz także quiz kulinarny, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o czekoladzie i rozwiązać go wspólnie z tatą.

Czekolada – dowiedz się, dlaczego warto jeść czekoladę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ. Nie da rady bez czekolady! Rozpoznaj czekoladowe hity i zostań czekoladowym mistrzem! Pytanie 1 z 22 Delikatne pianki w polewie czekoladowej to: Merci Ptasie Mleczko Rafaello Następne pytanie