Czereśnie z robakami? Sprawdź, co zrobić, zanim je wyrzucisz!

14:39

Kupiliście piękne czereśnie, a tu niespodzianka – w środku są nieproszeni goście? Spokojnie, to częstszy problem, niż się wydaje. Czereśnie z robakami nie muszą od razu lądować w koszu! Istnieje prosty i skuteczny sposób, by się ich pozbyć i uratować owoce. Zobacz, jak łatwo oczyścić czereśnie i cieszyć się ich smakiem bez obrzydzenia.

Autor: Shutterstock Robaczki w czereśniach to koneserzy - wybierają najlepsze owoce. Dlatego warto usunąć z czereśni robaki, a owoce zjeść

Spis treści

Czereśnie z robakami udaje mi się kupić przynajmniej raz w sezonie. Szczególnie dotyczy to owoców z ekologicznych lub własnych upraw. Niepryskane środkami owadobójczymi owoce są na pewno zdrowsze, ale niestety buszują w nich małe larwy nasionicy trześniówki. Zazwyczaj ludzie wyrzucają takie czereśnie. Mnie jednak jest ich szkoda. Nie kosztują mało. O ile w surowych czereśniach nawet nie spostrzeżecie mikroskopijnych intruzów, to już niestety w zupie lub pierogach goście opuszczą słodkie progi na zawsze... Czasem zdradzając swoją obecność w potrawie, co jest nieakceptowalne. Można jednak pozbyć się robaków z czereśni, zanim użyjemy ich do przygotowania dania. Pytanie, tylko czy bezpiecznie można zjeść owoce opuszczone przez malutkich smakoszy?

Czy nadgryzione owoce są zdrowe?

Nie oszukujmy się, larwy małej muchówki są wybredne. Lubią tylko soczyste i dojrzałe owoce w najlepszym gatunku. Ich małe ciałko o długości 4 mm nasączone jest słodkim sokiem czeresienek. Na pewnie nie jeden raz nieświadomie połknęliście owocek razem z lokatorem. Larwy muchówek czynią spore spustoszenia. Nadgryzione przez nie owoce psują się i gniją. Jeśli jednak wasze czereśnie nie noszą jeszcze znamion gnicia, to są jak najbardziej jadalne. Nawet z robakami w środku. Odchody larw muchówki nie są szkodliwe, ani nie uczulają. Jeśli jednak świadomość ich obecności przeszkadza wam w konsumpcji, to łatwo się ich pozbędziecie.

Czereśnie z robakami - co zrobić?

Sprawa jest banalnie prosta. Choć niestety bolesna dla małych lokatorów. Larwy muchówki nasionicy, żerującej na owocach czereśni, tak jak wszystkie owady oddychają powietrzem atmosferycznym. Jeśli odetniecie je od życiodajnego tlenu, opuszczą czereśnie w szybkich podskokach. Jak to zrobić? Owoce umieszczamy w misce. Nalewamy wody. Tyle wody, aby przykryła owoce. Dodajemy dla pewności 1 łyżeczkę soli. Mieszamy. Czekamy. Wystarczy kilka minut, by duszące się z braku powietrza robaczki opuściły słodkie wnętrze owoców. Teraz wystarczy wylać wodę. Owoce opłukać i gotowe!

Co można zrobić z czereśni?

Czereśnie najlepsze są na surowo. Ale ich subtelny aromat i słodycz dobrze sprawdza się kompotach (najlepiej bez „mięsnej wkładki”), zabielanych śmietaną zupach owocowych, jako nadzienie do pierogów i w ciastach. Zobaczcie 5 najlepszych przepisów z czereśniami w roli głównej.

Autor: Shutterstock Kompot z czereśni i agrestu bez cukru i gotowania Link: Babciny kompot z czereśni

