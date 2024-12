Co zrobić z owocami z kompotu wigilijnego? Nie wyrzucać, tylko zrobić te pyszności

Kompot z suszu to jedna z obowiązkowych potraw, która powinna pojawić się na wigilijnym stole. Kiedy pyszny i aromatyczny kompot zostanie wypity, owoce zostaną. Nie trzeba ich wyrzucać. Świetnie sprawdzą się do przygotowania różnych pyszności. Co zrobić z owocami z komputu wigilijnego, aby się nie zmarnowały?

Autor: Shutterstock Owoców z kompotu wigilinego nie trzeba wyrzucać. Można je jeszcze wykorzystać.

Tradycyjny kompot z suszonych owoców na wigilię gotuje się z jabłek, gruszek i śliwek. Można dodać też suszone morele, plastry świeżej pomarańczy, korę cynamonu oraz inne korzenne przyprawy. Owoce z kompotu warto jeść, ponieważ zawierają mnóstwo witamin i składników odżywczych, a także wzmacniają odporność i pozytywnie wpływają na układ nerwowy. Jak więc je wykorzystać, kiedy kompot się już skończy?

Jak wykorzystać owoce z wigilijnego kompotu?

Owoce z wigilijnego kompotu prawie zawsze lądują w koszu, ale wcale nie trzeba ich wyrzucać. Z pysznych i aromatycznych owoców można przyrządzić inne smakowite dania. Dzięki temu resztki ze świątecznego stołu się nie zmarnują. Powstanie za to dobre domowe jedzenie w duchu filozofii zero waste. Istnieje kilka sprawdzonych pomysłów na wykorzystanie pysznych suszonych owoców z kompotu.

Co zrobić z owocami z kompotu z suszu?

Zmiksowane i odrobinę dosłodzone owoce można serwować na słodkie śniadanie jako dodatek do ryżu, owsianek, jaglanek czy nawet gofrów. To dobry składnik farszu na pierogi na słodko. Podane z kwaśną śmietaną i oprószone cukrem waniliowym lub cynamonowym będą smakować przepysznie.

Co jeszcze można zrobić z suszonych owoców kompotowych? Doskonale sprawdzą się jako główny składnik dżemu lub konfitury. Domowe przetwory będą pysznie smakować z naleśnikami, plackami czy chrupiącymi bułeczkami.

Owoce nie zmarnują się, kiedy upiecze się z nich wyborne ciasto. Może to być ciasto drożdżowe, beza lub słodki wypiek z polewą czekoladową czy wiórkami kokosowymi. Warto pamiętać, że suszone jabłka, gruszki i śliwki z kompotu powinny być bardzo dobrze odciśnięte, zanim doda się je do ciasta. Zmiksowane owoce wymieszane ze świątecznym ciastem nie pierwszej świeżości to składniki cake pops, czyli kulek w polewie na patyku. Z takiego ciasta można również zrobić bajaderki lub kokosowe trufle.

Nie tylko z owoców z kompotu, ale i samego napoju można zrobić oryginalna galaretkę lub kisiel.

Jeżeli zaraz po Bożym Narodzeniu mamy dosyć tradycyjnego świątecznego jedzenia albo nie mamy pomysłu, jak wykorzystać owoce z kompotu, najprościej będzie je zamrozić. Zapakowane do pojemnika można przechowywać w zamrażarce do trzech miesięcy.

