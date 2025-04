Chrupiące kąski warzywne robię w 15 minut. Indyjska pakora to zaskakująca eksplozja smaków

Jeżeli macie ochotę na kulinarną podróż do Indii, koniecznie sprawdźcie ten przepis. Pakora to chrupiąca przekąska z warzyw, która smakuje zawsze i każdemu. Te złociste kąski są idealną przekąską na imprezę, szybkim obiadem czy wegetariańskim dodatkiem do dań głównych. Odkryjcie przepis na chrupiącą pakorę, która zachwyci kubki smakowe.

Autor: Shutterstock Pakora to pyszna przekąska na każdą okazję. To smak Indii bez dalekiej podróży.

Spis treści

Czym jest pakora?

Pod tą ciekawą nazwą kryje się wegetariańska przekąska, na którą przepis pochodzi z kuchni indyjskiej. Podawana jest w eleganckich restauracjach i można jej spróbować na ulicznych straganach z przekąskami. Pakora to kawałki warzyw zanurzone w cieście z besanu, którego głównym składnikiem jest mąka z ciecierzycy. Smażone warzywa w cieście mają apetyczny złoty kolor, są chrupiące i przepyszne.

Z czego zrobić pakorę?

Do przygotowania tej tradycyjnej indyjskiej przekąski wykorzystuje się warzywa oraz składniki, z których robi się ciasto. W tym przepisie pakora powstaje z cukinii, bakłażana, czerwonej papryki i cebuli. Ciasto składa się z mąki z ciecierzycy, jajek i przypraw. Wszystkie składniki są dostępne w naszych sklepach i można je kupić przez cały rok. Mąka z ciecierzycy jest coraz bardziej popularna, ponieważ ma wszechstronne zastosowanie. Jest bogata w białko, błonnik, minerały i witaminy z grupy B. Ma niski indeks glikemiczny i jest bezglutenowa.

Jak zrobić pakorę?

Przepis na pyszną i chrupiącą pakorę nie jest trudny. Przygotowanie tej znakomitej indyjskiej przekąski nie wymaga też długiego czasu w kuchni. Wystarczy pokroić warzywa w większą kostkę mniej więcej tej samej wielkości, zanurzyć w cieście z mąki z ciecierzycy, a następnie usmażyć na oleju. Kąski są gotowe, kiedy nabiorą złotego koloru. Po usmażeniu warto przełożyć je na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się tłuszczu ze smażenia.

Jaki sos do pakory?

Do pakory pasuje wiele różnych sosów, zarówno tradycyjnych indyjskich, jak i bardziej nowoczesnych. Warzywne kąski w cieście idealnie komponują się z tradycyjnymi sosami indyjskimi jak miętowo-kolendrowy chutney, jogurtowy ze świeżym ogórkiem czy słodki i pikantny dip na bazie mango. Sprawdzi się też kremowy sos na bazie masła orzechowego, teriyaki lub słodki chili. Pakora pysznie smakuje z hummusem.

Pakora – indyjski przepis krok po kroku

Składniki:

1 mały bakłażan

1 cukinia

1 czerwona papryka

1 cebula

1/2 szklanki oleju do smażenia

ciasto:

100 g mąki z ciecierzycy

3 jajka

1 łyżeczka przyprawy garam masala

1 łyżeczka suszonej kolendry

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Wszystkie warzywa pokroić na mniejsze kawałki mniej więcej tej samej wielkości.

2. Jajka ubić i doprawić solą, pieprzem, garam masalą i kolendrą.

3. Cały czas ubijając, stopniowo wsypywać mąkę z ciecierzycy. Miksować, aż składniki połączą się w jednolite ciasto.

4. W garnku z grubym dnem rozgrzać olej.

5. Kawałki warzyw zanurzać w cieście i smażyć z każdej strony, aż nabiorą złotego koloru. Po usmażeniu przełożyć na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

6. Podawać jako przekąskę w towarzystwie różnych sosów.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne wegetariańskie kotleciki, które można podawać na obiad i jako przekąskę.

