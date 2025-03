Amorki skradły moje serce. Te czekoladowe babeczki z kremem to czysta magia

Babeczki Amorki to czekoladowe arcydzieła, które wywołują uśmiech na twarzy każdego, kto ich spróbuje. To doskonały pomysł na przepyszny deser, który z łatwością można zrobić w domu. Najpierw zachwycą wyglądem, a po pierwszym kęsie oczarują wybornym mocno czekoladowym smakiem. Oto sprawdzony przepis na domowe babeczki Amorki.

Autor: Shutterstock Na deser podaj te wyborne babeczki. Amorki trafiają prosto w serce od pierwszego kęsa.

Spis treści

Czym są babeczki Amorki?

Pod tą intrygującą nazwą kryje się obłędny deser. Amorki to babeczki z czekoladowego ciasta, które uzupełnia aksamitny krem w tym samym smaku. Wilgotne i puszyste ciasto doskonale kontrastuje z gładkim kremem, tworząc idealną harmonię tekstur. To wyśmienite połączenie oczaruje nawet najbardziej wybredne podniebienia. Babeczki Amorki to również dawka energii i dobrego humoru, ponieważ czekolada stymuluje produkcję endorfin, czyli hormonów szczęścia.

Jak zrobić babeczki Amorki?

Czekoladowe babeczki z dodatkiem pysznego kremu prezentują się wyjątkowo apetycznie. Wbrew pozorom przygotowanie takiego deseru wcale nie jest takie trudne. Przepis na Amorki jest łatwy i w miarę szybki, a efekt końcowy przechodzi najśmielsze oczekiwania. Wszystkie niezbędne składniki są łatwo dostępne i można je kupić w wielu sklepach przez cały rok. Kluczem do sukcesu jest użycie dobrej jakości składników, takich jak kakao i czekolada.

Jak więc upiec pyszne domowe babeczki Amorki? Z tym sprawdzonym przepisem jest to łatwe i szybkie. W czasie przygotowania po całym domu unosi się obłędny czekoladowy aromat, który nęci kubki smakowe.

1. krok – przygotowanie płynnej czekolady do kremu

2. krok – wymieszanie składników suchych

3. krok – zmiksowanie jajek z cukrem, masłem i składnikami suchymi

4. krok – przelanie ciasta do formy i upieczenie babeczek

5. krok – przygotowanie kremu czekoladowego i udekorowanie nim babeczek

Jak udekorować babeczki Amorki?

Mega czekoladowe babeczki z dodatkiem wyśmienitego kremu to wyborny deser, który sprawdzi się na każdą okazję. Aby prezentowały się jeszcze bardziej apetycznie, można je dodatkowo udekorować. Sprawdzą się różnego rodzaju posypki, wiórki kokosowe czy cukier puder. Idealną ozdobą się cukrowe serduszka, które nawiązują do nazwy babeczek. Amorki to znakomity dodatek do aromatycznej kawy i owocowej herbaty.

Babeczki Amorki – przepis krok po kroku

Składniki:

200 g jogurtu naturalnego

180 g mąki pszennej

150 g cukru

100 g posiekanej gorzkiej czekolady

80 g roztopionego masła

30 g gorzkiego kakao

2 jajka

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

krem:

350 ml śmietanki kremówki 36%

250 g schłodzonego serka mascarpone

150 g mlecznej czekolady

2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:

1. Pokruszoną na mniejsze kawałki mleczną czekoladkę roztopić w kąpieli wodnej. Wlać śmietankę i wymieszać, aż składniki się połączą. Wstawić do lodówki.

2. Mąkę przesiać do miski i wymieszać z kakao i proszkiem do pieczenia.

3. Do miski wbić jajka. Wsypać cukier, wlać masło i dodać jogurt. Zmiksować do połączenia składników.

4. Cały czas miksując, stopniowo wsypywać suche składniki. Miksować, aż połączą się w jednolite ciasto.

5. Dodać posiekaną gorzką czekoladę i wymieszać.

6. Formę na babeczki wyłożyć papilotkami. Do każdej z nich nałożyć porcję ciasta, tak aby sięgała do około 2/3 ich wysokości.

7. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 25 minut, do suchego patyczka.

8. Wyjąć z piekarnika i odstawić do całkowitego ostygnięcia.

9. Schłodzony serek mascarpone zmiksować z cukrem pudrem, a następnie dodać płynną czekoladę ze śmietanką. Miksować około 2 minut, aż powstanie puszysty krem.

10. Krem przełożyć do rękawa cukierniczego i udekorować nim babeczki.

11. Podawać na deser na różne okazje.

