Z kapusty robią teraz "makaron". Ten prosty trik naprawdę działa i daje efekt jak z modnej kuchni

Zwykła biała kapusta potrafi zaskoczyć, jeśli tylko potraktować ją trochę inaczej niż zwykle. Pokrojona w cienkie, długie paski i krótko podsmażona staje się miękka, delikatna, ale wciąż lekko sprężysta. To właśnie ta struktura sprawia, że zaczyna przypominać makaron – szczególnie gdy połączysz ją z masłem, czosnkiem i odrobiną sera.

To danie idealnie wpisuje się w codzienne gotowanie: szybkie, tanie i bez kombinowania. Nie potrzebujesz listy składników ani długiego stania przy kuchni. Wystarczy kapusta, patelnia i kilka dodatków, które prawdopodobnie już masz pod ręką.

Jak zrobić "makaron" z kapusty?

Zamiast trafiać do bigosu czy surówki, kapusta może być bazą całego dania. Po krótkim smażeniu łagodnieje, nabiera lekko maślanego smaku i świetnie chłonie przyprawy. W tej wersji jest dużo lżejsza niż klasyczny makaron, ale nadal sycąca i satysfakcjonująca. Najlepiej sprawdza się młoda kapusta, ale zwykła biała też da radę – ważne tylko, żeby dobrze ją pokroić i nie przesmażyć. Sekret tkwi w prostocie: cienkie paski i krótki czas na ogniu.

Składniki na 2 porcje

mała główka kapusty lub połowa większej

2 ząbki czosnku

2 łyżki masła

1 łyżka oliwy

3 łyżki śmietanki 30 proc. albo 2 łyżki serka śmietankowego

2 łyżki tartego parmezanu lub innego twardego sera

sól, pieprz

szczypta chili

opcjonalnie: natka pietruszki, cytryna, boczek, pieczarki

Przygotowanie makaronu z kapusty

Kapustę przekrój, usuń twardy głąb i poszatkuj w długie, możliwie cienkie paski – trochę jak szeroki makaron. Im cieńsze, tym lepszy efekt. Na dużej patelni rozgrzej oliwę z masłem. Dodaj drobno posiekany czosnek i smaż chwilę, tylko do momentu aż zacznie pachnieć. Wrzuć kapustę, lekko posól i smaż na większym ogniu przez kilka minut, mieszając. Powinna zmięknąć, ale nie może się rozgotować – ma być delikatna, ale sprężysta. Gdy zmniejszy objętość i zrobi się miękka, dodaj śmietankę albo serek śmietankowy. Wymieszaj, żeby powstał lekki, kremowy sos. Na koniec dorzuć starty ser, dopraw pieprzem i szczyptą chili. Podawaj od razu.

Ten detal robi największą różnicę

Najlepszy efekt daje podsmażenie kapusty krótko, ale na dość mocnym ogniu. Wtedy mięknie, lecz nie robi się rozgotowana. Zachowuje sprężystość i delikatny opór, który właśnie najbardziej przypomina makaron al dente. Potem wystarczy dodać masło, czosnek, pieprz, chili, odrobinę śmietanki albo parmezanu i nagle robi się z tego obiad, który wygląda i smakuje o wiele bardziej "restauracyjnie", niż można by się spodziewać.

To też świetna baza do dalszych kombinacji. Kapusta dobrze łączy się z boczkiem, grzybami, cytryną, sosem sojowym, sezamem czy podsmażoną cebulą. Można pójść w stronę polską, azjatycką albo bardziej comfort food. I właśnie dlatego ten trik tak się niesie – jest prosty, ale daje mnóstwo możliwości.

Jak podkręcić smak kapuścianego makaronu?

Największa siła tego pomysłu polega na uniwersalności. W najprostszej wersji wystarczy masło, czosnek i pieprz. Jeśli ktoś lubi bardziej wyraziste smaki, świetnie sprawdzi się dodatek chili i odrobiny miodu. Można też pójść w stronę bardziej kremową – z serkiem śmietankowym albo twardym serem, który otuli kapustę i doda jej charakteru. Bardzo dobrze wypada też wersja z pieczarkami i cebulką, bo kapusta lubi smaki głębokie, lekko podsmażone, wręcz jesienne. Jeśli chcesz coś bardziej konkretnego, dorzuć podsmażony boczek. Z kolei jeśli celem jest coś świeższego, ciekawym ruchem będzie skórka z cytryny, natka pietruszki i odrobina oliwy. Wtedy zwykła kapusta staje się zaskakująco lekka i nowoczesna.

Prosty składnik, wielki efekt

Najciekawsze kulinarne trendy często nie rodzą się z luksusu, tylko z prostoty. Nie trzeba trufli, pistacji ani drogich past, żeby zrobić coś, co naprawdę zaciekawi. Czasem wystarczy spojrzeć inaczej na składnik, który od lat pojawia się w kuchni, ale nie miał dotąd najlepszego wizerunku. Kapusta w wersji "makaronowej" świetnie pokazuje, że zwykłe produkty mogą dostać drugie życie. Pyszne danie może zacząć się od... główki kapusty, która do tej pory czekała na swoją kolej trochę zbyt długo.

