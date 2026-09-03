Zmiany w szkolnych stołówkach – co warto wiedzieć?

W mediach pojawiły się informacje, m.in. na portalu TVP Bydgoszcz, o planowanych zmianach w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży. Zgodnie z tymi doniesieniami, szkolne stołówki mogą od września kłaść większy nacisk na dania wegetariańskie oraz ograniczać żywność wysokoprzetworzoną. Choć na ten moment nie jest jasne, czy zmiany te będą miały charakter ogólnokrajowy, warto przygotować się na nowości w menu naszych pociech i wprowadzić podobne zasady w domowej kuchni.

Dlaczego warto ograniczyć mięso w diecie dziecka?

Wprowadzenie jednego lub dwóch dni bezmięsnych w tygodniu to doskonały sposób na przemycenie do diety większej ilości warzyw, strączków i kasz. Takie posiłki są zazwyczaj lżejsze, a odpowiednio skomponowane dostarczają energii potrzebnej do nauki i zabawy. Należy jednak pamiętać, że dieta dziecka wymaga szczególnej dbałości o bilans składników odżywczych.

1. Chrupiące nuggetsy z kalafiora – lepsze niż z kurczaka

To absolutny hit, który oszuka niejednego fana tradycyjnych nuggetsów. Kalafior po upieczeniu staje się delikatny, a chrupiąca panierka sprawia, że dzieci jedzą go z ogromnym apetytem.

Składniki: 1 średni kalafior, 2 jajka, szklanka bułki tartej lub panko, ulubione zioła, odrobina soli.

1 średni kalafior, 2 jajka, szklanka bułki tartej lub panko, ulubione zioła, odrobina soli. Przygotowanie: Kalafiora dzielimy na małe różyczki i gotujemy al dente w osolonej wodzie. Każdą różyczkę obtaczamy w roztrzepanym jajku, a następnie w bułce tartej wymieszanej z ziołami. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez około 15-20 minut, aż będą złociste.

Kalafiora dzielimy na małe różyczki i gotujemy al dente w osolonej wodzie. Każdą różyczkę obtaczamy w roztrzepanym jajku, a następnie w bułce tartej wymieszanej z ziołami. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez około 15-20 minut, aż będą złociste. Z czym podawać: Najlepiej smakują z domowym sosem jogurtowo-czosnkowym i pieczonymi ziemniaczkami.

2. Kolorowe spaghetti z sosem z pieczonych warzyw

Jeśli Twoje dziecko nie lubi widocznych kawałków warzyw, ten przepis jest idealny. Sos jest gładki, słodki dzięki pieczonym pomidorom i papryce, a przy tym pełen smaku.

Składniki: Makaron spaghetti (może być pełnoziarnisty), 3 dojrzałe pomidory, 1 czerwona papryka, 2 marchewki, cebula, oliwa z oliwek.

Makaron spaghetti (może być pełnoziarnisty), 3 dojrzałe pomidory, 1 czerwona papryka, 2 marchewki, cebula, oliwa z oliwek. Przygotowanie: Warzywa kroimy na mniejsze kawałki, skrapiamy oliwą i pieczemy w 200 stopniach do miękkości (około 30 minut). Po upieczeniu wszystko blendujemy na gładki sos. Jeśli jest za gęsty, dolewamy odrobinę wody z gotowania makaronu. Mieszamy z ugotowanym makaronem.

Warzywa kroimy na mniejsze kawałki, skrapiamy oliwą i pieczemy w 200 stopniach do miękkości (około 30 minut). Po upieczeniu wszystko blendujemy na gładki sos. Jeśli jest za gęsty, dolewamy odrobinę wody z gotowania makaronu. Mieszamy z ugotowanym makaronem. Zaleta: Sos można przygotować w większej ilości i zawekować w słoikach na czarną godzinę.

3. Delikatne placki z cukinii i fety

Placki to danie, które dzieci uwielbiają w każdej postaci. Wersja z cukinią jest wyjątkowo soczysta i lekka.

Składniki: 2 średnie cukinie, 1 jajko, pół szklanki mąki, 50 g sera feta, koperek.

2 średnie cukinie, 1 jajko, pół szklanki mąki, 50 g sera feta, koperek. Wykonanie: Cukinię ścieramy na tarce o grubych oczkach, solimy i odstawiamy na 10 minut, a następnie bardzo mocno odciskamy z soku. Dodajemy jajko, mąkę, pokruszoną fetę i posiekany koperek. Smażymy na niewielkiej ilości oleju na złoty kolor.

Cukinię ścieramy na tarce o grubych oczkach, solimy i odstawiamy na 10 minut, a następnie bardzo mocno odciskamy z soku. Dodajemy jajko, mąkę, pokruszoną fetę i posiekany koperek. Smażymy na niewielkiej ilości oleju na złoty kolor. Wskazówka: Placki świetnie smakują także na zimno, więc są idealne do szkolnego lunchboxu.

4. Sycące kotlety z czerwonej soczewicy

Soczewica to świetny zamiennik mięsa, ponieważ jest bogata w białko. Te kotleciki mają strukturę zbliżoną do mielonych, co ułatwia dzieciom akceptację nowego dania.

Składniki: 1 szklanka czerwonej soczewicy, 1 cebula, 1 marchewka, pół szklanki kaszy jaglanej (ugotowanej), bułka tarta do obtoczenia.

1 szklanka czerwonej soczewicy, 1 cebula, 1 marchewka, pół szklanki kaszy jaglanej (ugotowanej), bułka tarta do obtoczenia. Przygotowanie: Soczewicę gotujemy do miękkości i odcedzamy. Cebulę i marchewkę podsmażamy. Łączymy soczewicę, kaszę i warzywa, doprawiamy i formujemy małe kotleciki. Obtaczamy w bułce tartej i smażymy lub pieczemy w piekarniku.

Soczewicę gotujemy do miękkości i odcedzamy. Cebulę i marchewkę podsmażamy. Łączymy soczewicę, kaszę i warzywa, doprawiamy i formujemy małe kotleciki. Obtaczamy w bułce tartej i smażymy lub pieczemy w piekarniku. Z czym łączyć: Podawaj z mizerią lub surówką z marchewki i jabłka.

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5. Naleśniki „Shreka” ze szpinakiem i twarożkiem

Zielony kolor naleśników intryguje dzieci, a smak szpinaku jest niemal niewyczuwalny dzięki słodkiemu nadzieniu z twarożku.

Składniki na ciasto: Szklanka mąki, szklanka mleka, 1 jajko, garść świeżego szpinaku (zblendowanego z mlekiem).

Szklanka mąki, szklanka mleka, 1 jajko, garść świeżego szpinaku (zblendowanego z mlekiem). Nadzienie: Twaróg wymieszany z odrobiną jogurtu naturalnego i miodu lub banana.

Twaróg wymieszany z odrobiną jogurtu naturalnego i miodu lub banana. Wykonanie: Smażymy cienkie naleśniki na lekko natłuszczonej patelni. Smarujemy twarożkiem i zwijamy w rulony.

Jak zachęcić dziecko do bezmięsnych obiadów?

Wprowadzanie nowych produktów wymaga cierpliwości. Warto zaangażować dziecko w przygotowanie posiłku – wspólne panierowanie kalafiora czy blendowanie sosu sprawia, że maluch chętniej spróbuje efektów swojej pracy. Pamiętajmy też o estetyce: kolorowe warzywa ułożone w ciekawy wzór na talerzu zawsze zachęcają do jedzenia. Jeśli pakujesz obiad do szkoły, zadbaj o szczelne i estetyczne pudełko, które utrzyma temperaturę posiłku.