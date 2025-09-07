Quiz. Znane marki z PRL-u. Hit czy kit? Zgarniesz 10/10?

12:23

W epoce PRL-u wybór marek produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego nie był tak duży jak w dzisiejszych czasach. Towary pochodziły głównie z przedsiębiorstw należących do państwa, a konkurencji na rynku praktycznie nie było. Jeżeli pamiętacie Polskę Ludową, sprawdźcie się w naszej zabawie. Quiz o markach z PRL-u czeka!

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna Cepelia, Predom czy Wedel - te marki królowały w PRL-u. Rozwiąż quiz i zgarnij punkty!

Jakie marki królowały w PRL-u?

Za komuny zakup artykułów spożywczych, sprzętu AGD czy przyborów kuchennych w Polsce nie był tak prosty jak w dziś. Aby kupić cukier czy kawę, potrzebne były kartki. Czekoladowe słodycze produkował Wedel, ale szły głównie na eksport. Niektóre artykuły gospodarstwa domowego można było dostać pod warunkiem, że otrzymało się specjalny talon z zakładu pracy. Dlatego wszyscy mieli kuchenki gazowe Ewa lub miksery Predom. W wielu domach do przyrządzania potraw używano drewnianych mis czy łyżek z motywami ludowymi, które dostępne były w Cepelii. Towary luksusowe można było kupić w Pewexie lub Baltonie, ale tylko wybrańcy mogli sobie na nie pozwolić.

Quiz o markach z PRL-u

Pamiętacie, jak nazywały się sklepy sprzedające artykuły spożywcze? A pod jaką marką sprzedawano soki owocowe? Jeżeli tak, bez trudu rozwiążecie nasz quiz. Czeka na was dziesięć pytań, ale uwaga – nie wszystkie są tak łatwe. Nad odpowiedziami trzeba się dobrze zastanowić. Powodzenia!

Poniżej znajdziecie galerię ze starymi przepisami z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, które cały czas mają swoich fanów.

FB: Życie na kartki, czyli jak wyglądała codzienność w PRL-u Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Znane marki z PRL-u. Hit czy kit? Zgarniesz 10/10? Pytanie 1 z 10 Co można było kupić w sklepach z logo Społem? Artykuły spożywcze Odzież i buty Sprzęt AGD Następne pytanie