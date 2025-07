Quiz. Wakacyjne słodkości w PRL-u. Czy je jeszcze pamiętasz? Młodzież nie ma tu czego szukać

Wakacje to czas, kiedy można pozwolić sobie na nieco więcej luzu i do woli zajadać się różnego rodzaju słodkościami. Jeszcze kilka dekad temu nie było to możliwe. W epoce PRL-u wybór słodyczy był bardzo ograniczony. Jednak w wakacje dostępne były nie tylko lody, ale i inne rarytasy, które popularne są do dziś. Jeżeli pamiętacie wakacyjne słodkości z PRL-u, bez trudu rozwiążecie ten szybki quiz. Powodzenia!

Wakacyjne słodkości w PRL-u

W PRL-u wyjechanie na wakacje nie było takie proste jak dziś. Należało postarać się o skierowanie z zakładu pracy, aby spędzić dwa tygodnie nad Bałtykiem, na Mazurach lub w górach. Na wypoczywanie poza granicami kraju mogli pozwolić sobie nieliczni i partyjni dygnitarze.

Chociaż w tamtym czasie trudno było o wiele produktów, podczas letniego urlopu można było spróbować wielu słodkich przysmaków, które znane są do dziś. Na plaży sprzedawano lody Bambino i Calypso. Popularne były gofry i wata cukrowa. W kawiarniach serwowano deser Melba, krem sułtański czy ciastka jak wuzetki. Można było napić się wody z saturatora lub oranżady pakowanej w foliowe woreczki.

Quiz o wakacyjnych słodkościach w PRL-u - sprawdź się!

Wiele osób pamięta PRL i smaczne słodkie przekąski, które królowały na wakacjach. Każdy, kto ma więcej niż 40 lat, nie będzie miał problemu, aby rozwiązać ten szybki quiz o wakacyjnych przysmakach z PRL-u. Młodzież musi się nieco dłużej zastanowić nad odpowiedziami.

Quiz. Wakacyjne słodkości w PRL-u. Czy je jeszcze pamiętasz? Młodzież nie ma tu czego szukać Pytanie 1 z 10 Jakie lody były dostępne w PRL-u? Owocowe sorbety Bambino i Calypso Rożki w najróżniejszych smakach Następne pytanie