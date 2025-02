Quiz. Smaki PRL-u, o których nie chcesz pamiętać. Nie masz szans na komplet punktów!

W kuchni PRL-u obowiązywała zasada: „jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma”. Powstało wtedy mnóstwo dań, które dziś budzą mieszane uczucia, a nawet wywołują ciarki. Kto pamięta szpinakową breję, zimne nóżki czy zupę mleczną pokrytą kożuchem? Rozwiążcie ten szybki quiz o potrawach z PRL-u, które dziś omija się szerokim łukiem. Powodzenia!

Autor: Shutterstock Te potrawy z PRL-u do dziś budzą mieszane uczucia. Rozwiąż quiz i zgarnij punkty!

Co się jadło w PRL-u?

Nasze babcie i mamy w czasach PRL-u były prawdziwymi czarodziejkami, które z niewielu składników i dodatków wyczarowywały całkiem jadalne, a czasem po prostu pyszne dania. Niemniej, z dzisiejszej perspektywy obfitości i dostępności każdego produktu, jaki chcemy zjeść, niektóre powszechnie podawane potrawy wydają nam się okropne i niejadalne. Na to, że po niektóre nie sięgamy nawet z sentymentu (oraz z powodu, że mogą być zdrowe i smaczne) wpływ miało też masowe żywienie na stołówkach, które trwale zniechęciło wiele osób do niektórych dań. Czy wszystkie potrawy z quizu są naprawdę okropne? Sprawdźcie!

Poniżej znajdziecie także galerię z najpopularniejszymi przepisami z czasów Polski Ludowej, które dziś dumnie wracają na salony.

Quiz. Smaki PRL-u, o których nie chcesz pamiętać. Nie masz szans na komplet punktów! Pytanie 1 z 10 Na samą myśl o tym daniu obiadowym wiele osób ma ciarki. Jest to: fasolka po bretońsku zupa owocowa z dodatkiem makaronu pierogi ruskie Następne pytanie

