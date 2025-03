Quiz. Sałatki PRL-u. Myślisz, że zgarniesz pełną pulę? Nadziejesz się już na 3 pytaniu!

18:04

Co się jadło w PRL-u? Na stołach królowały potrawy ze składników, które akurat „rzucono” na sklepowe półki. Gotowanie wymagało nie lada kreatywności i zaangażowania. Często przyrządzano różnego rodzaju sałatki. Wiele z tamtych przepisów przetrwało do dziś, a niektóre sałatki stały się kultowe. Zobaczcie, czy jeszcze pamiętacie smaczne sałatki z tamtych lat, rozwiązując ten szybki quiz. Niewiele osób ma szansę zdobyć 10/10. Powodzenia!

Autor: Shutterstock Rozwiąż quiz o popularnych w PRL-u sałatkach!

Co się jadło w PRL-u?

Przepisy kulinarne, które popularne były w czasach Polski Ludowej, wymagały nie lada wyobraźni i kreatywności. Zupy, drugie dania, słodkie przekąski czy wyborne ciasta przyrządzano z produktów, które okresowo pojawiały się w sklepach spożywczych i często dostępne były tylko na kartki. Wiele z ówczesnych przepisów przetrwało do dziś, a te zapomniane powoli wracają do naszych kuchni.

Jakie sałatki jadło się w PRL-u?

Szczególną uwagę warto zwrócić na sałatki, które królowały za komuny. W tamtym czasie przyrządzano je z tych składników, które były dostępne, a było ich niewiele. Mimo to, powstało sporo receptur na smakowite sałatki, które wiele osób przyrządza do dziś. Jarzynowa, mizeria czy sałatki przyrządzane z ugotowanych ziemniaków czy makaronów to tylko niektóre smaczne przykłady.

Quiz o sałatkach z PRL-u

Jeżeli pamiętacie tamte czasy, z łatwością rozwiążecie quiz o sałatkach z PRL-u. Sprawdźcie się i odpowiedzcie na dziesięć pytań na ten temat. Powodzenia!

Poniżej znajdziecie także galerię z przepisami na najlepsze dania z czasów PRL.

Quiz. Sałatki PRL-u. Myślisz, że zgarniesz pełną pulę? Nadziejesz się już na 3 pytaniu! Pytanie 1 z 10 Jaka sałatka królowała w PRL’u podczas różnych świąt, spotkań i domówek? Sałatka Cezar Sałatka jarzynowa Sałatka Caprese Następne pytanie

