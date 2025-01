Quiz. Kultowe obiady w PRL-u. Czy je jeszcze pamiętasz? 7/10 to absolutne minimum

PRL to czasy, kiedy na sklepowych półkach brakowało wielu towarów. Jeżeli jakiś produkt był dostępny, aby go kupić, potrzebne były kartki. Dlatego ówczesne potrawy przyrządzano z tego, co akurat „rzucano” do sklepów. Powstało wtedy wiele pysznych dań, które do dziś są znane i lubiane. Sprawdźcie swoją wiedzę o popularnych w PRL-u potrawach obiadowych. Powodzenia!

Autor: Shutterstock Pamiętasz kultowe potrawy z PRL-u? Sprawdź się w quizie!

Obiady w PRL-u

W epoce Polski Ludowej posiłki, które przyrządzano na obiad, nie były tak urozmaicone, jak dziś. Sklepy świeciły pustkami, a jeżeli na półkach pojawiał się upragniony produkt, trzeba było odstać swoje w kolejce. Oczywiście potrzebne były kartki na żywność. Mimo tych trudności Polacy starali się gotować smacznie. Do dziś w wielu polskich domach jada się obiady, które królowały na stołach w tamtym czasie.

Co się jadło w PRL-u na obiad?

Za komuny obiad był najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Wiele osób stołowało się w zakładach pracy, a dzieci korzystały ze szkolnych stołówek. O wyjściu do restauracji można było pomarzyć. Obiady gotowało się w domu. Jakie potrawy jadało się na obiad w PRL-u? Popularna była wątróbka z cebulą, bryzol oraz kotlety z mortadeli, które zastępowały tradycyjne schabowe. Często gotowano potrawy bezmięsne, takie jak fasolka po bretońsku czy placki ziemniaczane z cukrem. W lecie w każdym domu przyjemniej raz musiała pojawić się zupa owocowa z makaronem.

Quiz o obiadach w PRL-u

W tym szybkim quizie kulinarnym możecie sprawdzić swoją wiedzę o tym, jakie potrawy najczęściej gotowało się na obiad w czasach PRL-u. Czeka na was dziesięć pytań z trzema odpowiedziami do wyboru. Przed zaznaczaniem poprawnego rozwiązania warto się dobrze zastanowić. Trzymamy kciuki!

Poniżej znajdziecie galerię z najlepszymi przepisami z czasów PRL-u.

Quiz. Kultowe obiady w PRL-u. Czy je jeszcze pamiętasz? 7/10 to absolutne minimum Pytanie 1 z 10 Ta potrawa królowała w menu barów mlecznych. O czym mowa? Fasolka po bretońsku Kotlety de volaille Polędwiczki wieprzowe sosie śmietanowym Następne pytanie

Autor: