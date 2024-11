Quiz. Kulinarne triki z PRL-u. Znasz je czy wyłożysz się już na 3 pytaniu? Sprawdź się!

17:52

W czasach Polski Ludowej mało kto mógł sobie pozwolić na prawdziwą czekoladę, a kupienie schabu czy salami graniczyło z cudem. Dlatego gospodynie radziły sobie jak mogły i wymyślały różne kulinarne triki, aby jedzenie było smaczne. Spróbujcie przypomnieć sobie, jakie patenty kulinarne powstały w PRL-u i weźcie udział w naszej zabawie.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Pamiętasz kulinarne triki z PRL-u? Rozwiąż quiz i sprawdź się teraz!

Jakie były kulinarne triki w PRL-u?

Szare czasy komuny odeszły na dobre. W tamtej smutnej epoce w historii Polski powstało jednak wiele pysznych przepisów. Są popularne nawet dziś i często się do nich wraca. W PRL-u w sklepach brakowało wielu produktów. Można je było dostać w Pewexach za dolary, a część z nich znana była tylko ze słyszenia. Jednak wszyscy starali się, aby potrawy były smaczne i można je było zrobić łatwo i szybko.

W PRL-u powstało całkiem sporo kulinarnych trików, które są aktualne do dziś. Skoro nie można było kupić prawdziwej czekolady, wykorzystywano mleko w proszku i kakao. Zamiast schabowych serwowano kotlety z mortadeli, a salami zastępowała serwolatka. Znany z krajów zachodnich fast food dotarł do nas dopiero na początku lat 90. Zamiast hot dogi były bułki z pieczarkami. Maszynkę do mielenia mięsa wykorzystywano w wielu innych celach.

Quiz o kulinarnych trikach w PRL-u

Pamiętacie, czym za komuny zastępowano sos sojowy? Z czego robiło się tatar? Jakich przypraw używano? Swoją kulinarną wiedzę o czasach Polski Ludowej możecie sprawdzić w tym szybkim quizie. Czeka na was dziesięć pytań na temat kulinarnych trików. Nie są tak łatwe, więc nad wybraniem prawidłowej odpowiedzi warto się chwilkę zastanowić. Powodzenia!

Zobaczcie galerię i sprawdźcie najlepsze przepisy z PRL-u. Właśnie te potrawy królowały na stołach za czasów Polski Ludowej.

Idealne kotlety schabowe: kruche i soczyste. Prosty sposób na zawsze udany obiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Kulinarne triki z PRL-u. Znasz je czy wyłożysz się już na 3 pytaniu? Sprawdź się! Pytanie 1 z 10 Na obiad serwowano kotlety schabowe, ale bez schabu. Zamiennikiem była: mortadela szynka z kurczaka kasza jaglana Następne pytanie