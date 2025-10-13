QUIZ. Czy wiesz, jak wymawia się nazwy tych potraw? Mało kto zdobędzie 4 punkty

9:47

W polskich restauracjach i kawiarniach na dobre zadomowiły się dania i napoje, które pochodzą z kuchni innych krajów. Jak zamówisz latte macchiato i croissant? A może skusisz się na bruschettę? Jeżeli wiesz, jak poprawie wymawiać nazwy tych potraw, rozwiąż szybki quiz. Tylko 10 pytań i komplet punktów masz w garści.

Autor: Shutterstock Jak wymiawia się nazwy tych potraw? Sprawdź się w quize!

Poprawna wymowa potraw kuchni świata

Czy zdarzyło się wam zamówić bruszetę w restauracji, a kelner tylko delikatnie się uśmiechnął, poprawiając wymowę? Nie martwcie się, nie jesteście sami. Świat kulinariów obfituje w nazwy potraw, których poprawne wymawianie może stanowić istne wyzwanie.

Bruschetta to nie bruszeta, a brusketta. A co z gnocchi? To nie gnoczi, tylko niokki. Francuski croissant to krosant. Z kolei pochodząca z kuchni hiszpańskiej paella to paeja.

Wszystkich błędów popełnianych w wymowie nazw potraw kuchni innych krajów można łatwo się oduczyć. Warto poświęcić chwilę, by poznać poprawną wymowę, nie tylko po to, żeby uniknąć wpadki. Przede wszystkim dlatego, aby w pełni docenić bogactwo kulturowe kryjące się za każdą nazwą wielu wybornych dań.

Quiz o poprawnej wymowie nazw potraw

Jeżeli wiecie, jak poprawnie wymawia się fondue czy anchois, na pewno poradzicie sobie z rozwiązaniem tego szybkiego quizu. Czeka na was dziesięć pytań o poprawne nazwy potraw z różnych zakątków świata. To nie tylko zabawa, ale i lekcja wiedzy, z której można korzystać na co dzień.

Poniżej znajdziecie galerię o włoskich serach. Poznajcie je i dowiedzcie się, jak poprawnie wymawiać ich nazwy.

QUIZ. Czy wiesz, jak wymawia się nazwy tych potraw? Mało kto zdobędzie 4 punkty Pytanie 1 z 10 Jak wymówić poprawnie latte macchiato, zamawiając je w kawiarni? Latte makkiato Latte maczjato Latte maszatto Następne pytanie