QUIZ. Czy wiesz, jak wymawia się nazwy tych potraw? Mało kto zdobędzie 4 punkty

2025-10-13 9:47

W polskich restauracjach i kawiarniach na dobre zadomowiły się dania i napoje, które pochodzą z kuchni innych krajów. Jak zamówisz latte macchiato i croissant? A może skusisz się na bruschettę? Jeżeli wiesz, jak poprawie wymawiać nazwy tych potraw, rozwiąż szybki quiz. Tylko 10 pytań i komplet punktów masz w garści.

Quiz_11.09.2023_Poprawne nazwy potraw
Autor: Shutterstock Jak wymiawia się nazwy tych potraw? Sprawdź się w quize!

Poprawna wymowa potraw kuchni świata

Czy zdarzyło się wam zamówić bruszetę w restauracji, a kelner tylko delikatnie się uśmiechnął, poprawiając wymowę? Nie martwcie się, nie jesteście sami. Świat kulinariów obfituje w nazwy potraw, których poprawne wymawianie może stanowić istne wyzwanie.

Bruschetta to nie bruszeta, a brusketta. A co z gnocchi? To nie gnoczi, tylko niokki. Francuski croissant to krosant. Z kolei pochodząca z kuchni hiszpańskiej paella to paeja.

Wszystkich błędów popełnianych w wymowie nazw potraw kuchni innych krajów można łatwo się oduczyć. Warto poświęcić chwilę, by poznać poprawną wymowę, nie tylko po to, żeby uniknąć wpadki. Przede wszystkim dlatego, aby w pełni docenić bogactwo kulturowe kryjące się za każdą nazwą wielu wybornych dań.

Quiz o poprawnej wymowie nazw potraw

Jeżeli wiecie, jak poprawnie wymawia się fondue czy anchois, na pewno poradzicie sobie z rozwiązaniem tego szybkiego quizu. Czeka na was dziesięć pytań o poprawne nazwy potraw z różnych zakątków świata. To nie tylko zabawa, ale i lekcja wiedzy, z której można korzystać na co dzień.

Poniżej znajdziecie galerię o włoskich serach. Poznajcie je i dowiedzcie się, jak poprawnie wymawiać ich nazwy. 

KUCHNIA WŁOSKA - dlaczego kochamy włoską kuchni?
QUIZ. Czy wiesz, jak wymawia się nazwy tych potraw? Mało kto zdobędzie 4 punkty
Pytanie 1 z 10
Jak wymówić poprawnie latte macchiato, zamawiając je w kawiarni?
Formaggio Latteria Turnaria
Zobacz galerię 7 zdjęć
Beszamel SE Google News
Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska

To Cię Zainteresuje

Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!