Post ścisły – na czym polega? Czym różni się post jakościowy od ilościowego?

23:36

Post ścisły obowiązuje tylko dwa razy w roku – w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Czym różni się od zwykłego postu? Na czym polega post jakościowy i ilościowy – czy to to samo, a jeśli nie, to kiedy obowiązują? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy kościelne!

Autor: Shutterstock Post ścisły obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Spis treści

Post ścisły

Rozporządzenie Konferencji Episkopatu Polski stanowi, że wierni zrzeszeni w Kościele katolickim powinni przestrzegać okresów postu. W Środę Popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (połączenie postu ilościowego i jakościowego).

Kogo obowiązuje post?

Wierni w wieku między 18. a 60. rokiem życia mogą w ciągu dnia zjeść jeden pełny, ale bezmięsny posiłek do syta oraz dwa skromne inne posiłki.

Kto jest zwolniony z postu?

Z postu ścisłego zwolnione są osoby chore, ze względu na ich stan zdrowia. W takim wypadku mogą one być zobowiązane jedynie do zachowania postu jakościowego, bądź ilościowego.

Post jakościowy, a post ilościowy

Post ścisły to post ilościowy połączony z jakościowym. Kodeks Prawa Kanonicznego rozróżnia post jakościowy, czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych oraz post ilościowy - dopuszczający w ciągu dnia postu jeden posiłek do sytości.

Post jakościowy polega na niespożywaniu w dni postu mięsa i rosołu, natomiast nie są zabronione ryby, jaja, nabiał. Można także jeść zboża, kasze, owoce i warzywa oraz używać przypraw.

polega na niespożywaniu w dni postu mięsa i rosołu, natomiast nie są zabronione ryby, jaja, nabiał. Można także jeść zboża, kasze, owoce i warzywa oraz używać przypraw. Post ilościowy z kolei oznacza możliwość zjedzenia jednego pełnego posiłku oraz dwóch lżejszych dań. Nie zakazuje on spożywania pokarmów mięsnych, ale tylko podczas posiłku do syta. Natomiast przy posiłku spożywanym rano i wieczorem potraw takich nie powinno się jadać.

Dyspensa od postu

Zarówno od postu jakościowego, jak i ilościowego możliwa jest dyspensa. Kto otrzymał dyspensę tylko od postu jakościowego zobowiązany jest do zachowania postu ilościowego. Natomiast osoby zwolnione tylko od postu ilościowego, zachować muszą post jakościowy.

Post zwykły

Post zwykły dotyczy wszystkich wiernych od ukończenia 14 roku życia. Zobowiązani są oni do wstrzemięźliwości w spożywaniu posiłków mięsnych w piątki oraz Środę Popielcową.

Post przygotowawczy

W Kościele katolickim obowiązuje jeszcze jeden rodzaj postu. To post przygotowawczy, który obowiązuje na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Zwyczaj ten wywodzi się z czasów starożytnych, gdy Komunia była pierwszym pokarmem przyjmowanym w ciągu dnia.

QUIZ. Co wiesz o tradycjach wielkopostnych? Pytanie 1 z 9 Kiedy zaczyna sie Wielki Post? W tłusty czwartek W Wielki Czwartek W Środę Popielcową Następne pytanie