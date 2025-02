Naturalny superfood, który odmieni Twoje desery. Poznaj żywicę brzoskwiniową

Guma brzoskwiniowa nie jest dobrze znana w Polsce, choć w Chinach cieszy się ogromną popularnością. I nic w tym dziwengo, ma ona bowiem całą masę zastosowań zarówno kosmetycznych, jak i farmaceutycznych czy spożywczych. Poznajmy ją trochę bliżej.

Myśląc o gumie brzoskwiniowej na myśl większości osób przyjdzie guma balonowa o smaku brzoskwini. Nie jednak o takiej gumie mowa. Chodzi mianowicie o żywicę wydzielaną przez drzewa brzoskwiniowe. W Chinach cieszy się ona ogromną popularnością. Jest na przykład jednym z podstawowych składników jeśli chodzi o medycynę tradycyjną.

Mało znany surowiec w Polsce. Żywica brzoskwiniowa jest warta uwagi

Ten surowiec sprawdzi się zarówno we wspomaganiu układu odpornościowego, jak i trawiennego. Co więcej, można go również z powodzeniem wykorzystywać w kosmetologii dzięki jego właściwościom przeciwstarzeniowym i optymalizującym stany zapalne.

Można ją jednak również bez problemu wykorzystać w kuchni. Świetnie sprawdzi się bowiem jako naturalny zagęszczacz do deserów czy zup. Na tym jednak nie koniec jego dobroczynnych właściwości.

Dodanie go do potraw może również nadać im bardziej wyrazisty smak. Żywica brzoskwiniowa posiada bowiem zdolność do pochłaniani substancji smakowo-zapachowych. Co ciekawe, wiele osób dodaje ją również do napojów - zarówno zimnych, jak i gorących.

Można ją kupić w sklepach internetowych.

Jak przygotować gumę brzoskwiniową? To proste!

Są również klasyczne przepisy, które wykorzystują żywicę brzoskwiniową w kuchni. Przykładem może być duszony wieprzowy z prowincji Zhejiang i deser z zupy z gumy brzoskwiniowej z papają lub gruszką.

Co ważne jednak, zanim będziemy mogli użyć żywicy brzoskwiniowej konieczne będzie jak namoczenie w wodzie, a następnie powinniśmy ją dwukrotnie przegotować. Po namoczeniu, kiedy żywica zmięknie pojawić się mogą na niej czarne kropki. Nie ma jednak powodów do stresu. To po prostu kawałki kory, które wtopiły się w żywicę. Bez problemu można je po prostu usunąć palcem lub wykałaczką.

Żywica brzoskwiniowa a kolagen. To świetny sposób na napięcie skóry

Jeśli chodzi o zalety żywicy to tak jak może ona pomóc napinać popękaną korę z drzew, może ona również z powodzeniem napiąć i ujędrnić skórę. A wszystko dlatego, że ma ona zdolność do zmniejszania degradacji i utraty kolagenu poprzez przywracanie włókien kolagenowych.

Żywca brzoskwiniowa ma lekko słodki smak podobny nieco do gumy balonowej o smaku brzoskwiniowym czy galaretki, jednak da się tam wyczuć delikatną nutkę drewna z kory.

