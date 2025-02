Nasiona słodkiej bazylii. Superfood, który zna niewielu

Bazylia to świetnie znane w Polsce zioło. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że jej nasiona mogą działać podobnie, a nawet lepiej niż nasiona chia czy siemię lniane. Trzeba jednak znaleźć odpowiednią odmianę. Co warto wiedzieć o tej mało znanej alternatywie?

Nasiona słodkiej bazylii znane również jako sabja czy takmaria mają naprawdę długą historię jeśli chodzi o ich zastosowanie. Często były wykorzystywane zarówno w medycynie chińskiej, jak i ajurwedyjskiej.

Wyglądają one podobnie do nasion czarnego sezamu i nie służą one wyłącznie do sadzenia. Można je również jeść. Jednak po co to robić? Sprawdzamy jakie zastosowanie mogą mieć te mało popularne nasiona.

Nasiona słodkiej bazylii - czy są zdrowe? Sprawdzamy

Przede wszystkim jeśli chodzi o nasiona słodkiej bazylii to nie da się ukryć, że są one świetnym źródłem minerałów. Już jedna łyżeczka dziennie zapewnia 15 proc. dziennego zapotrzebowania wapnia i aż 10 proc. dziennego zapotrzebowania magnezu i żelaza.

Co więcej, w 13 gramach nasion znajdziemy aż 7 gramów błonnika, co stanowi aż 25 proc. dziennego zapotrzebowania. Dzięki wysokiej zawartości błonnika te nasiona mogą wspierać zdrowie naszego układu trawiennego.

Dodanie ich do potraw czy koktajli pozwala nam na dłużej zachować uczucie sytości. Co więcej, według badań osoby z cukrzycą typu 2, które po posiłku zażywały 10 gram nasion w wodzie przez miesiąc, obniżyły swój poziom cukru aż o 17 proc.

Co ciekawe, nasiona słodkiej bazylii mogą również służyć jako bezsmakowy zagęszczacz. Według ekspertów guma z nasion bazylii może być cennym składnikiem w przemyśle spożywczym. Można ją wykorzystywać do zagęszczania deserów, zup czy sosów.

Nasiona słodkiej bazylii czy chia? Odpowiedź może zaskoczyć

Warto również podkreślić, że nasiona słodkiej bazylii zawierają dobry dla zdrowia kwas omega-3. Choć są nieco większe od nasion chia, to mają one niezwykle podobne wartości odżywcze.

Jedna łyżka stołowa obu tych nasion ma 60 kalorii. Jednak nasiona słodkiej bazylii mają więcej wapnie, żelaza, magnezu oraz błonnika. Podobnie jak nasiona chia, nasiona bazylii pęcznieją u tworzą żel po namoczeniu. Jednak te drugie pęcznieją znacznie szybciej i robią się większe niż nasiona chia.

Co jednak ważne, nasiona chia można spożywać na sucho, przy czy nasiona bazylii mogą być bardzo ciężkie do przeżucia, więcej lepiej wcześniej namoczyć je w wodzie.

Ile kosztują nasiona słodkiej bazylii? Tu można je kupić

Nasiona słodkiej bazylii można łatwo dostać w wielu internetowych sklepach lub sklepach z żywnością azjatycką. Jeśli chodzi o cenę, to zazwyczaj oscyluje ona w granicach 20-30 złotych za opakowanie 200 gram nasion.

Warto więc wypróbować te nasiona jako alternatywę zarówno dla nasion chia, jak i dla siemienia lnianego. Ich cena nie zwala z nóg, a ich właściwości mogą był dla nas bardzo korzystne.

