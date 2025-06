Malinotruskawka zdobywa coraz większą popularność. Spróbuj tego czerwonego owocu

Maliny oraz truskawki należą do grona najpopularniejszych owoców na świecie. Nic więc dziwnego, że roślina o wdzięcznej nazwie "malinotruskawka" zaczyna cieszyć się ogromną popularnością. Jej duże, intensywnie czerwone owoce mogą stać się ogromnym hitem w każdej kuchni.

Malinotruskawka zdobywa coraz większą popularność. Spróbuj tego czerwonego owocu

Malinotruskawka, znana również jako malina ponętna, jest krzyżówką maliny i truskawki, jednak wciąż stanowi odrębny gatunek. Roślina ta wywodzi się z Japonii, gdzie naturalnie występuje w lasach. Coraz częściej jednak pojawa się również w naszych ogrodach. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko pięknie wygląda, ale również produkuje niesamowite, słodko-kwaśne owoce o intensywnie czerwonej barwie.

Czy owoce malinotruskawki są jadalne?

Choć owoce tej rośliny mogą bardziej przypominać truskawki, ich smak znacząco bardziej przypomina kwaskowate maliny lub morwy. Są niesamowicie soczyste, ale mają ciekawy posmak. Mogą więc stanowić idealny dodatek zarówno do deserów, jak i sałatek owocowych czy koktajli.

Owoce malinotruskawki dojrzewają od sierpnia do września. Mają zazwyczaj średnicę około 3-4 centymetrów. Choć owoce pięknie wyglądają, możemy je również jeść, zarówno na surowo, jak i je przetwarzać. Choć wiadomo, ze najlepiej zjadać je prosto z krzaczka, to jednak można ich również użyć jako dodatek do lodów, galaretek czy deserów. Możemy również zrobić z nich sok czy syrop.

Czy owoce malinotruskawki są zdrowe?

Co więcej, wspaniały smak idzie w parze z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Te owoce zawierają całe mnóstwo witamin i minerałów. Wymienić powinniśmy witaminy: C, E i z grupy B, które nie tylko wspierają nasz układ odpornościowy, ale również poprawiają kondycję skóry. Warto również wspomnieć, że witamina C, jest silnym antyoksydantem.

Jak uprawiać malinotruskawkę?

Jeśli chodzi o uprawę rej rośliny to nie jest ona ciężka i możliwa jest w niemal każdych warunkach. Co więcej, nie potrzebujemy ogródka - wystarczy doniczka na balkonie. Ta roślina ma jednak jedną, najważniejszą zasadę - nie trzymaj jej w cieniu. Z całą resztą poradzimy sobie bez problemu.

Podlewać powinniśmy ją często, tak by ziemia nie wyschła. Ma ona rozłożysty pokrój i roślinie zazwyczaj do metra wysokości. Ma zielone pędy i jasnozielone liści. Nasza roślina owocuje na pędach jednorocznych. A za sadzonkę naszej roślinki zapłacimy od 20 do 50 złotych.

Czy warto sadzić malinę ponętną?

Naprawdę warto rozważyć posadzenie tej rośliny. Nie tylko będzie wspaniale się prezentować w ogrodzie czy na balkonie, ale również otrzymamy przepyszne owoce, które mają szansę stać się naszym nowym ulubieńcem. Jeśli więc zastanawiasz się czym zapełnić doniczkę na balkonie lub zająć puste miejsce w ogrodzie, ta roślina będzie idealnym wyborem.