Lato bez bobu? Bób - właściwości odżywcze, zalety kulinarne tego letniego przysmaku

Bób - Jak kupować, ugotować, co przyrządzić z bobu?

Ziarenka bobu zawierają dużą ilość białka, węglowodanów i niewielką zawartość tłuszczu. Dostarczają też solidną dawkę błonnika. Ale to nie wszystko. Te fasolki są skarbnicą witamin B1, B2, PP, C, K, prowitaminy A i kwasu foliowego. Zawierają ponadto: wapń, fosfor, żelazo, magnez, potas, magnez, sód i cynk.

Na co pomaga bób?

Bób ma liczne właściwości lecznicze:

- obniża poziom cholesterolu we krwi, dzięki czemu reguluje ciśnienie – polecany jest zatem osobom z chorobami układu krążenia

- wspomaga i skraca procesy trawienne

- wzmacnia mięśnie i kości, przeciwdziała więc powstawaniu i postępowi osteoporozy

- pomaga w leczeniu anemii

- zapobiega wystąpieniu wad rozwojowych u płodu - pożądany jest więc w diecie kobiet w ciąży

- wpływa na zwiększenie tempa przemiany materii, co jest szczególnie istotne dla osób chcących obniżyć masę ciała

- dzięki zawartości choliny wpływa także na lepszą pamięć u osób cierpiących na chorobę Alzheimera

- wywar z bobu dodawany do kąpieli pomoże w walce z wrzodami.

Zalecany jest sportowcom, gdyż zwiększa siły i masę mięśniową ze względu na dużą zawartość białka, lecz spożywać go powinny także osoby starsze i wątłe dzieci.

Kto nie może jeść bobu?

- osoby cierpiące na dnę moczanową, ze względu na obecność składników purynowych, które przyczyniają się do powstawania kamieni szczawianowych w nerkach

- osoby mające problemy z układem pokarmowym, ponieważ powoduje wzdęcia i nadmierną fermentację w jelitach.

- bób może sporadycznie powodować reakcje alergiczne u osób cierpiących na fawizm (tzw. chorobę fasolową).

Bób powoduje wzdęcia. Można tego uniknąć, odpowiednio gotując ziarna. Należy zalać bób bardzo gorącą wodą i odstawić na godzinę. Następnie wylać wodę, zalać świeżą, gotować ok. 20 minut, dodając szczyptę soli pod koniec gotowania.

Interakcje bobu z lekami – co musisz wiedzieć?

Chociaż bób jest skarbnicą składników odżywczych, w pewnych sytuacjach może wchodzić w niekorzystne interakcje z przyjmowanymi lekami. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby stosujące leki na depresję z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO). Bób zawiera tyraminę, której metabolizm jest blokowany przez te farmaceutyki. Nagromadzenie się tyraminy w organizmie może prowadzić do gwałtownego wzrostu ciśnienia, kołatania serca, a nawet bólów głowy i wymiotów.

Pacjenci z chorobą Parkinsona, którzy przyjmują preparaty z lewodopą, również powinni skonsultować włączenie bobu do diety z lekarzem. Nasiona te są naturalnym źródłem lewodopy, co może zaburzać działanie leku i wpływać na jego stężenie we krwi. Dodatkowo, ze względu na obecność kwasu fitynowego, warto zachować kilkugodzinny odstęp między zjedzeniem bobu a przyjęciem suplementów z żelazem, cynkiem czy magnezem, aby nie osłabiać ich wchłaniania.

Związki antyodżywcze w bobie – co warto wiedzieć?

Podobnie jak inne nasiona roślin strączkowych, bób zawiera naturalne substancje antyodżywcze, które mogą w niewielkim stopniu ograniczać przyswajanie niektórych składników odżywczych. Należą do nich między innymi saponiny, lektyny, inhibitory proteaz oraz wspomniany już kwas fitynowy. Warto jednak pamiętać, że ich negatywny wpływ jest znacznie redukowany przez obróbkę termiczną, taką jak gotowanie.

Za najczęstszy dyskomfort po zjedzeniu bobu, czyli wzdęcia i gazy, odpowiadają z kolei oligosacharydy. Cukry te nie są trawione w jelicie cienkim i ulegają nadmiernej fermentacji bakteryjnej w jelicie grubym. Aby zminimalizować te dolegliwości, zaleca się moczenie nasion w gorącej wodzie przez około godzinę przed gotowaniem, a także spożywanie ich bez skórki, zwłaszcza w przypadku starszych ziaren.

Działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne bobu

Bób to nie tylko białko i błonnik, ale także bogactwo związków o działaniu prozdrowotnym. Dzięki obecności substancji fenolowych, polifenoli oraz witaminy C, nasiona bobu wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Związki te pomagają neutralizować szkodliwe działanie wolnych rodników, chroniąc w ten sposób komórki organizmu przed uszkodzeniami i stresem oksydacyjnym.

Regularne włączanie bobu do jadłospisu może również wspierać organizm w walce ze stanami zapalnymi. Właściwości te, w połączeniu z działaniem antyoksydacyjnym, odgrywają istotną rolę w profilaktyce chorób przewlekłych, w tym schorzeń układu krążenia. Co ciekawe, zawarta w bobie miedź dodatkowo wzmacnia efektywność układu odpornościowego w zwalczaniu wolnych rodników.

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Bób - Jak kupować, ugotować, co przyrządzić z bobu?

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