Jajko w roli głównej! Wielkanocne tradycje, które przetrwały wieki

12:58

Pisanki to nie tylko kolorowa ozdoba świątecznego stołu! W dawnych wierzeniach jajko miało niemal magiczną moc – leczyło, chroniło przed złym urokiem, zapewniało urodzaj i zdrowie zwierząt. Malowane skorupki służyły nie tylko do zabawy, ale i do rytuałów, które dziś mogą brzmieć jak bajka. Poznaj fascynujące zwyczaje wielkanocne związane z jajkiem – tym symbolem życia i odrodzenia.

Autor: Shutterstock Wielkanocne pisanki to nie tylko ozdoba, ale pretekst do zabaw i magiczne przedmioty - oczywiście wg starych wierzeń.

Spis treści

Wybijanie jajka i kumkanie

Do popularnych zabaw z kolorowymi jajkami należało „kumkanie” lub „wybijanie jajka”. W grach tych chodziło zazwyczaj o to, by stłuc jajko przeciwnika. Często też turlano pisanki, zgadywano, w której ręce się znajdują, a także rzucano nimi przez dach. Ostatniej zabawie nadawano magiczną moc – miała zabezpieczać drób przed jastrzębiami i domostwo przed nieszczęściami np. przed pożarem.

Pisankami obdarowywano także umarłych, dając w ten sposób wyraz pamięci o przodkach. Wierzono, że zdobne jajka zapewnią umarłemu spokój, uwolnią od napastowania przez złe duchy, a także zapewnią mu życie pozagrobowe.

Cenne poświęcone skorupki

Skorupki z poświęconych jajek rozsypywano wokół domu, żeby kury nie uciekały i znosiły dużo jajek. Aby osiągnąć lepsze plony skorupki wyrzucano bądź zakopywano na polu. Rozrzucone wokół drzew owocowych miały odstraszać szkodniki, a także zapewniać obfitość zbiorów. Spalenie skorupek chroniło dom przed pożarem.

Magiczną moc miały także całe jajka. Toczono je po bokach krów i koni by były silne, zdrowe, mocne i odporne na złe uroki. Wierzono, że toczenie jajka po ciele chorego odpędzi od niego chorobę.

Jajka przynętą dla złych duchów

Jajka zakopywane pod progiem, zatknięte pod zrębami lub legarami, były przynętą dla złych duchów, które nie mogły przedrzeć się do domostwa. Podobną rolę spełniała woda po gotowanych jajkach, którą oblewano próg i podwaliny obór, by nie mogły się do środka dostać czarownice. Przygotowaniem pisanek mogła zajmować się tylko kobieta „czysta”, która nie przechodziła w tym czasie menstruacji. Podczas zdobienia jaj do izby nie mógł wejść także żaden mężczyzna – gdy zakaz ten zostałby przypadkowo złamany – pisanki należało oczyścić - rzucić za siebie szczyptę soli i nieznacznie splunąć.

