Granadilla – egzotyczny kuzyn marakui. Sprawdź, jak jeść owoce passiflory

11:40

Soczysta, słodka i orzeźwiająca – granadilla to owoc, który od pierwszego kęsa przenosi w tropiki. Nazywana również słodką passiflorą, granadią czy męczennicą języczkowatą, zachwyca nie tylko smakiem, ale i bogactwem witamin oraz antyoksydantów. W naturze występuje w setkach odmian, a każda z nich kryje w sobie moc zdrowotnych właściwości. Sprawdź, jak jeść granadillę i w pełni wykorzystać jej dobrodziejstwa.

Autor: Shutterstock Granadilla to smakowity owoc, który jest też bardzo zdrowy

Granadilla - co to za owoc?

Na sklepowych półkach coraz częściej pojawia się granadilla - bliska kuzynka, bardziej u nas znanej, marakui. Granadilla to egzotyczny owoc znany i jadany na całym świecie, nie tylko ze względu na walory smakowe i zdrowotne, ale także dlatego, że jest bardzo wytrzymały w transporcie. Na dziko passiflora - bo tak nazywa się roślina, której owocem jest granadilla rośnie w Ameryce Południowej - w górskich rejonach Boliwii, Peru i Wenezueli. Uprawiana jest zaś wszędzie tam, gdzie występuje ciepły i łagodny klimat.

Jak wygląda granadilla?

Passiflora lub męczennica języczkowata to pnącze. Charakterystyczne jest to, że potrafi ono przywrzeć niemal do każdej powierzchni w poszukiwaniu promieni słonecznych. Często uprawiana jest w ogrodach ze względu na bardzo dekoracyjne kwiaty. Owoce granadilli mają owalny kształt i są wielkości zaciśniętej pięści. Skórka jest twarda i gładka w kolorze żółtym lub pomarańczowym, z delikatnymi, jaśniejszymi plamkami. Kiedy ją rozkroisz, ukaże się nieco białego miąższu. Pod nim owoc wypełniony jest galaretowatą, białawą substancją, w której pływają niewielkie ciemnobrązowe ziarenka.

Jak jeść owoc granadilli?

Jadalna jest właśnie galaretka z ziarenkami. Na surowo granadilla jest słodka, orzeźwiająca i aksamitna, a ziarenka dodają chrupkości i tekstury. Najlepiej przekroić ją na pół i łyżeczką wybierać galaretkę z ziarenkami.

Ciąg dalszy artykułu znajdziesz pod quizem ⇓⇓

Czy rozpoznasz owoc na zdjęciu? Pytanie 1 z 9 Owoc, który po przekrojeniu przypomina gwiazdę, to: graviola karambola kiwano durian Następne pytanie

Granadilla a marakuja

Granadilla i marakuja są owocami różnych odmian passiflory. Nie jest to jednak ten sam owoc, jak twierdzą niektórzy. Marakuja jest zdecydowanie mniejsza, ma ciemnofioletową skórkę i żółtą "galaretkę". Jest też inna w smaku, bardziej kwaskowa.

Właściwości granadilli

Grenadilla to bogate źródło antyoksydantów oraz witamin i minerałów. W jej składzie znajdziemy sporo witaminy A, C, E i K oraz minerały: potas, żelazo, miedź i magnez. Jak na owoc jest dość kaloryczna (ok 97 kcal), ale ma niski indeks glikemiczny (16). Wspomaga krążenie krwi i reguluje ciśnienie, obniża poziom cholesterolu, chroni przed atakiem serca i redukuje poziom stresu.

Grenadilla w kuchni

Najsmaczniejsza i najzdrowsza jest grenadilla jadana na surowo. Można ją dodawać do koktajli i musów owocowych, a także urozmaicać za jej pomocą smak drinków i napojów. Rewelacyjnie smakuje jako egzotyczny dodatek do deserów.

Jakie owoce wybierać?

Najlepsza jest granadilla, która ma już nieco podeschniętą skórkę. Kiedy ściśniemy owoc, zewnętrzna warstwa łatwo pęka, ukazując pyszne wnętrze. Ponieważ jest to owoc bardzo wytrzymały, jeśli chodzi o warunki w jakich jest transportowane, można bezpiecznie kupować egzemplarze z niewielkimi uszkodzeniami. Dyskwalifikują je jedynie wyraźne ślady pleśni lub chorób.

Beszamel - owoce mało znane Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.