Czarny czosnek – co to jest i z czym się to je?

12:12

Czosnek to popularna przyprawa, która doskonale wzbogaca smak wielu potraw. Jednak dla niektórych osób jego intensywny zapach może być uciążliwy. Oto alternatywa – tzw. czarny czosnek.

Autor: Shutterstock Czarny czosnek zaskakuje swoim niepowtarzalnym smakiem

Spis treści

Czosnek – naturalny antybiotyk

Czosnek jest ceniony za swoje udowodnione właściwości antybiotyczne (dzięki zawartości alliiny – substancji czynnej, która jest uważana za naturalny antybiotyk), obniżające cholesterol i żółciopędne. Jak widać to samo zdrowie. Niemniej dla niektórych osób zapach czosnku jest wręcz odpychający. Alternatywą dla świeżego czosnku jest tzw. czarny czosnek, powstały w wyniku specjalnej fermentacji.

Jak powstaje czarny czosnek?

Proces powstawania czarnego czosnku jest czasochłonny. Trwa ok. 60 dni, w czasie których czosnek poddawany jest obróbce termicznej w specjalnej komorze, w której panuje temperatura 60–80ºC i duża wilgotność.

Jak zrobić czarny czosnek?

Czy możemy zrobić własny czarny czosnek w domu? Cóż, teoretycznie możemy, tylko czy to będzie rzeczywiście ekonomiczne? Musielibyśmy taki czosnek trzymać przez co najmniej 60 dni w piekarniku przez cały czas nagrzanym do temperatury 60–80ºC i jeszcze pamiętać o odpowiedniej wilgotności (co mogłoby nam zapewnić ustawione w piekarniku naczynie, w który stale paruje woda).

Na rynku jest wiele gotowego fermentowanego czosnku – w jego produkcji celuje oczywiście Korea, a także rozkochana w nim Japonia.

Autor: Shutterstock W wyniku specjalnej fermentacji substancje aktywne czarnego czosnku ulegają wzmocnieniu

Niepowtarzalny smak czarnego czosnku

Czosnek to roślina, która do Europy przywędrowała z Azji. Również stamtąd, a dokładnie z Korei, pochodzi pomysł na fermentowanie czosnku. Dzięki takiej specjalnej obróbce tracimy specyficzny zapach czosnku i jednocześnie wzmacniamy jego właściwości, ponieważ substancje aktywne zawarte w czosnku stają się lepiej przyswajalne, a przez to sam czarny czosnek lekkostrawny. Do tego zawiera mnóstwo aminokwasów (18 z 20), dlatego uważany jest za istny eliksir młodości. A my dodatkowo zyskujemy niepowtarzalny smak (umami) przypominający połączenie suszonej śliwki z espresso i octem balsamiczny z lekką anyżową nutą. Świetnym towarzystwem jest dla niego kolendra i sezam.

Do czego pasuje czarny czosnek – z czym go jeść?

Czarny czosnek ma lepką konsystencję, dzięki czemu daje się łatwo rozsmarować. I jest to rzeczywiście doskonałe smarowidło do pieczywa albo do natarcia upieczonej ryby czy kurczaka. To także świetny składnik dipów, sosów na ciepło czy dodatek do zup oraz makaronów.