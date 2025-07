Wieczorne podjadanie jednak nie jest zakazane. Wystarczy, że sięgniesz po tę przekąskę

12:02

Wieczorne napady głodu to problem, z którym musi sobie radzić niejedna osoba. Na szczęście nie musimy głodować do rana. Dietetycy w rozmowie z portalem EatingWell zdradzili przekąskę, która może w tym pomóc. Sięgnij po ten pełen białka smakołyk, który sprawdzi się na nocnego głoda.

Autor: Shutterstock.com Wieczorne podjadanie jednak nie jest zakazane. Wystarczy, że sięgniesz po tą przekąskę

Wieczorny głód jest problemem, z którym mierzy się duża część osób. Niestety, większość osób wie, że wieczorne podjadanie może negatywnie wpływać na naszą dietę. Okazuje się jednak, że nie do końca jest to prawda. Trzeba jednak wiedzieć, po jaką przekąskę sięgnąć, a nie chwytać co pierwsze wpadnie nam w ręce. Dietetycy podpowiadają, co wybrać.

W formie - Dieta wysokobiałkowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie bój się przekąski przed snem. Wybierz jednak odpowiednią

Każdy, kto choć raz był na diecie z pewnością słyszał, że wieczorne podjadanie jest całkowicie zakazane - w szczególności jeśli chcemy stracić na wadze. Jednak dietetycy, którzy są cytowani przez portal eatingwell.com, uważają, że nie jest to do końca prawda.

Okazuje się bowiem, że niewielka przekąska może pozytywnie wpływać nie tylko na zdrowie naszego układu sercowo-naczyniowego, ale również metabolicznego. Wszystko zależy jednak od jakości naszej przekąski. Nie sprawdzą się tu chipsy, pizza czy słodkie wypieki. Sprawdzi się zamiast tego słodka przekąska, która zdobyła popularność w mediach społecznościowych.

Chodzi mianowicie o słoiczek z serkiem wiejskim, orzechami i owocami. Jest prosty do przygotowania, świetnie smakuje i jest dobry dla naszego zdrowia. Nie zaszkodzi też naszej diecie, a wręcz jej pomoże.

Specjalistka ds. żywności, Lauren Harris-Pincus, potwierdza, że twarożek ten jest idealną przekąską na późny wieczór. Według niej to połączenie pozwala zrównoważyć poziom cukru we krwi, odżywia mięśnie podczas snu i zapewnia zastrzyk antyoksydantów.

Wiele dobrego w niewielkiej przekąsce. O tym warto wiedzieć

Twarożek wiejski z owocami i orzechami to prawdziwa skarbnica dobrych wartości. Serek wiejski jest pełen wysokiej jakości białka, nie zawierając przy tym dużej ilości kalorii. Co więcej, zawiera on wapń, magnez, cynk i witaminy z grupy B. Musimy być jednak ostrożni jeśli chodzi o zawartość sodu.

Owoce i orzechy są natomiast świetnym źródłem błonnika. Co więcej, dzięki naturalnym cukrom zawartym w owocach, będziemy mogli zaspokoić swoją ochotę na coś słodkiego, nie tracąc przy tym swojej diety. W orzechach znajdziemy również zdrowe tłuszcze, które pozytywnie wpływają na nasz organizm.

Przepis na zdrową przekąskę. Warto jej spróbować

Jedyne co nam pozostaje, to poznać przepis na tą przepyszną przekąskę.

Będziemy potrzebować:

1 opakowanie serka wiejskiego

2 łyżki posiekanych orzechów

2 pokrojone w kostkę brzoskwinie

Wszystkie składniki umieszczamy w słoiczku lub w miseczce i dokładnie mieszamy. Co warto wiedzieć, możemy również użyć innych owoców. Sprawdzą się truskawki, maliny, jabłka i wiele, wiele innych.