Idealna dla seniorów i na diecie. Maślanka z tą aromatyczną przyprawą to samo zdrowie

Maślanka to nowy superfood, który szturmem podbija blogi i serwisy kulinarne. Na maślance można przygotować mnóstwo pysznych potraw i słodkości, a nawet wykorzystać ją do upieczenia domowego chleba. To również zdrowa baza do koktajli. Wystarczy dosypać do maślanki aromatyczną przyprawę, aby powstał eliksir zdrowia. Zobaczcie, czym wzbogacić maślankę, aby była jeszcze zdrowsza.

Co dodać do maślanki?

Maślanka to mnóstwo zdrowia. Ma delikatny lekko kwaśny smak i jest bogata w wiele składników odżywczych. Oprócz pełnowartościowego białka zawiera niewielką ilość tłuszczu, więc jest idealnym produktem na diecie odchudzającej. To dobre źródło witamin z grupy B, witaminy A, wapnia, potasu, fosforu, magnezu oraz kultur bakterii mlekowych. Korzystnie wpływa na układ pokarmowy, wspiera odporność i daje uczucie sytości.

Aby maślanka stała się jeszcze zdrowsza, wystarczy dodać do niej aromatyczną przyprawę. Podkręci smak i sprawi, że powstanie domowy eliksir zdrowia. Sekretem tego napoju jest mielony cynamon. Przyprawę tę stosuje się przede wszystkim w słodkich wypiekach, ale też często pojawia się w przepisach na dania kuchni azjatyckiej. Warto wiedzieć, że cynamon doskonale wpływa na serce i układ krwionośny. Wykazuje działanie przeciwzapalne, spowalnia wchłanianie cukru i wspiera układ odpornościowy. Dzięki zawartości antyoksydantów zwalcza wolne rodniki.

Na co pomaga maślanka z cynamonem?

Połączenie maślanki z mielonym cynamonem jest wyjątkowo zdrowe i ma świetny wpływ na organizm. Napój reguluje poziom cukru i cholesterolu. Korzystnie wpływa na mięśnie i stawy, a także wspiera budowanie odporności. Działa przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo. Maślanka z dodatkiem cynamonu dostarcza niezbędnych witamin i minerałów.

Pełna zdrowia maślanka z aromatycznym cynamonem to napój, który idealnie sprawdzi się w czasie diety odchudzającej. Jest niskokaloryczny, bogaty w składniki odżywcze i sycący. To również idealne uzupełnienie menu seniorów, którzy szczególnie powinni dbać o stawy i mięśnie.

Jak zrobić maślankę z cynamonem?

Każdy może przygotować pełną zdrowia i smaku maślankę z cynamonem. Zrobienie tego prozdrowotnego napoju mlecznego zajmuje jedną minutę. Wystarczy wlać maślankę do szklanki, wsypać pół łyżeczki mielonego cynamonu i wymieszać. Eliksir jest gotowy i można go od razu wypić. Według lekarzy i dietetyków najlepiej jest spożywać maślankę z cynamonem na czczo jeszcze przed śniadaniem.

