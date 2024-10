NIE MARNUJĘ I ZYSKUJĘ

Jak planować zakupy, by nie marnować żywności? Jak gotować, by wykorzystać produkty do maksimum? Dlaczego właściwe przechowywanie żywności jest tak ważne? Czy wszystkie resztki muszą wylądować w śmietniku? Czym różnią się terminy najlepiej spożyć przed i należy spożyć do? Warto zadawać sobie te pytania i szukać na nie odpowiedzi, bo jak wynika z badań, aż 56% Polaków przyznaje się do marnowania żywności w domach. Dowiedz się, jak możesz przeciwdziałać temu problemowi.

Produkcja żywności pochłania olbrzymie ilości zasobów takich jak woda, a w zestawieniu z transportem do odbiorców, generuje znaczne ilości dwutlenku węgla. Z tych powodów warto podjąć nawet najmniejsze działania, żeby ograniczyć straty żywności w swoim domu. To proste i nie wymaga wiele wysiłku!

1.Planuj zakupy i kupuj tylko to, czego potrzebujesz. Zapasy rób z produktów, które zdążysz zużyć zanim się przeterminują

2.Zadbaj o przechowywanie produktów zgodnie z zaleceniami producenta. Jogurty, wędliny i masło wstaw do lodówki po przyjściu z zakupów. Kupiłeś /- łaś jedno opakowanie mięsa za dużo? Możesz je zamrozić. Wiesz, że nie zjesz wszystkich kupionych bułek? W tym przypadku również pomoże Ci zamrażarka.

3.Pamiętaj o zasadzie FIFO -first in, first out. Wykorzystaj najpierw to, co zostało kupione wcześniej, by uniknąć przeterminowania bądź zepsucia.

4.Regularnie przeglądaj zapasy w swojej kuchni. Czasami zapominamy o tym, co kryje się na samym końcu szafki. Takie produkty można wykorzystać w pierwszej kolejności do przygotowania posiłku. Sprawdzaj też daty ważności. Nie pozwól, by jakaś minęła niepostrzeżenie.

5.Czy wiesz, że termin „najlepiej spożyć przed” oznacza coś innego niż „należy spożyć do”?

NALEŻY SPOŻYĆ DO to informacja o terminie przydatności. Po upłynięciu terminu, produktu NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ, ponieważ może być dla nas szkodliwy. Ten termin najczęściej znajduje się na produktach o krótszej trwałości, jak mięso, wędliny czy nabiał.

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED to informacja o dacie minimalnej trwałości. Oznacza ona, że zaleca się spożycie produktu przed upływem konkretnej daty, jednak jej przekroczenie nie jest jednoznaczne z tym, że produkt będzie szkodliwy dla zdrowia, a jedynie może - choć wcale nie musi - stracić swoje niektóre właściwości, jak np. zapach czy kolor. Tym oznaczeniem objęte są produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze.

6.Ups! Herbata jest po terminie... I kasza też! Co robisz? Zanim zdecydujesz, by po prostu pozbyć się „przeterminowanych” rzeczy (przekroczona data po oznaczeniu „najlepiej spożyć przed”), sprawdź, czy są dobre. Użyj swoich zmysłów. Jeśli produkt dobrze pachnie i smakuje, a przy tym nie posiada oznak zepsucia, zjedz go śmiało.

7.Masz za dużo jedzenia? Kończy się przydatność do spożycia masła orzechowego, a Ty wiesz, że go nie zjesz? Zadzwoń do przyjaciela. Albo do mamy, siostry, wujka, kolegi czy koleżanki. Może im ten produkt się akurat przyda. Dzielenie się jest fajne!

Netto działa na rzecz ograniczania strat żywności

W 2023 sieć przekazała Caritas Polska i Federacji Polskich Banków Żywności łącznie 4700 ton żywności o wartości 36 mln zł. W proces przekazania żywności zaangażowanych jest aż 88% sklepów Netto.

Netto angażuje się także w szereg innych działań, których celem jest ograniczenie marnowania żywności:

1.Zatowarowanie w sklepach Netto planowane jest z uwzględnieniem wyników sprzedaży. Pozwala to na zoptymalizowanie dostępności artykułów w placówkach Netto. Odpowiednie działania umożliwiają ograniczenie marnowania żywności już na poziomie sklepów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości artykułów dostępnych dla klientów.

2.Program "Nie marnuję i zyskuję", w którego ramach w sklepach Netto znajdują się specjalnie oznaczone miejsca, w których znaleźć można żywność o zbliżającym się termin przydatności do spożycia lub w uszkodzonych opakowaniach, w nowej, niższej cenie.

3.Od września 2023 r. wszystkie sklepy Netto korzystają z nowoczesnego systemu, który w oparciu o sztuczną inteligencję przewiduje poziom obniżek cenowych dla produktów ze zbliżającym się terminem przydatności do spożycia, sugerując cenę o największym potencjale dla sprzedaży danego produktu. Dzięki temu zwiększa się szansa na to, że zostanie on kupiony i zjedzony, zamiast trafić do kosza!

4.Nie dla marnowania warzyw i owoców pakowanych. Jeśli zdarzy się, że jedna sztuka w opakowaniu jest uszkodzona, co może zniechęcać do zakupu, zostaje usunięta, a reszta sprzedawana jest w obniżonej cenie. Takie produkty umieszczone w specjalnie oznaczonym miejscu w strefie z Zieleniaka.

5.Edukowanie klientów w zakresie niemarnowania żywności. Im większa świadomość, tym mniej żywności, która trafia do kosza.

