Młode ziemniaki szybciej się psują przez jeden popularny nawyk. Większość ludzi robi to tuż po zakupach

Młode ziemniaki nie są po prostu „mniejszą wersją” zwykłych ziemniaków

Na pierwszy rzut oka różnica wydaje się niewielka. Jedne i drugie trafiają przecież do garnka, piekarnika czy na patelnię.

W rzeczywistości młode ziemniaki zachowują się zupełnie inaczej. Ich skórka jest cienka i delikatna, często można ją zetrzeć palcami. Miąższ zawiera więcej wilgoci, a naturalne procesy zachodzące w bulwach przebiegają szybciej niż w przypadku ziemniaków przeznaczonych do długiego przechowywania.

To właśnie dlatego młode ziemniaki wymagają nieco więcej uwagi. Nie chodzi jednak o skomplikowane zabiegi. Wystarczy unikać kilku błędów, które powtarzają się w wielu domach.

Największy problem zaczyna się od mycia

Po powrocie z targu lub sklepu wiele osób odruchowo myje warzywa przed schowaniem ich do szafki albo lodówki. W przypadku młodych ziemniaków nie jest to najlepszy pomysł.

Wilgoć pozostająca na powierzchni bulw stwarza idealne warunki do rozwoju pleśni i mikroorganizmów. Nawet jeśli ziemniaki wyglądają na suche, niewielka ilość wody zatrzymana w zagłębieniach skórki może przyspieszyć proces psucia.

Dlatego młode ziemniaki najlepiej myć dopiero tuż przed gotowaniem. Jeżeli są mocno zabrudzone ziemią, wystarczy delikatnie je otrzepać lub przetrzeć suchym papierowym ręcznikiem.

Foliowa torba zatrzymuje wilgoć

Drugim częstym błędem jest pozostawianie ziemniaków w foliowym opakowaniu. To szczególnie częsty widok po zakupach w supermarkecie.

Folia ogranicza przepływ powietrza, a wilgoć naturalnie odparowująca z bulw nie ma gdzie uciec. W efekcie wewnątrz opakowania powstaje mikroklimat sprzyjający gniciu i rozwojowi pleśni.

Młode ziemniaki najlepiej przesypać do papierowej torby, koszyka albo przewiewnej skrzynki. Dzięki temu powietrze może swobodnie krążyć, a nadmiar wilgoci nie gromadzi się wokół bulw.

Dlaczego przewiew jest tak ważny

Ziemniaki pozostają żywym organizmem nawet po zbiorze. Oddychają, tracą wodę i reagują na temperaturę otoczenia. Jeżeli przechowuje się je w zamkniętym pojemniku bez dostępu powietrza, procesy te zaczynają działać na ich niekorzyść.

Objawy są dobrze znane. Najpierw pojawia się miękkość. Potem charakterystyczny zapach wilgoci. W skrajnych przypadkach wystarczy kilka dni, by część bulw nadawała się wyłącznie do wyrzucenia.

Przewiew nie zatrzyma naturalnego starzenia się ziemniaków, ale może wyraźnie je spowolnić.

Lodówka nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem

Wiele osób sądzi, że skoro młode ziemniaki szybciej się psują, powinny trafić do lodówki. To nie zawsze pomaga.

Zbyt niska temperatura powoduje przemiany skrobi w cukry, co może wpływać na smak i strukturę ziemniaków. Po ugotowaniu bywają wtedy bardziej wodniste i mniej charakterystyczne.

Znacznie lepiej sprawdza się chłodne, zacienione miejsce z dobrą cyrkulacją powietrza. W praktyce może to być spiżarnia, schowek lub szafka znajdująca się z dala od źródeł ciepła.

Co zrobić po zakupach, żeby młode ziemniaki wytrzymały dłużej

Najprostsze rozwiązanie okazuje się jednocześnie najskuteczniejsze.

Po przyniesieniu ziemniaków do domu warto wyjąć je z foliowego opakowania, sprawdzić, czy nie są wilgotne, i przełożyć do przewiewnego pojemnika lub papierowej torby. Nie trzeba ich myć. Nie trzeba ich również szczelnie zamykać. Wystarczy zapewnić im suche miejsce i dostęp powietrza.

To niewielka zmiana, ale właśnie ona często decyduje o tym, czy młode ziemniaki po kilku dniach nadal będą jędrne i świeże, czy zaczną nadawać się do kosza.

Dlaczego warto o tym pamiętać

Młode ziemniaki należą do najbardziej wyczekiwanych smaków późnej wiosny i początku lata. Szkoda byłoby stracić ich jakość przez nawyki, które dobrze sprawdzają się przy innych warzywach, ale niekoniecznie służą właśnie im.

Czasem wystarczy nie robić niczego pochopnie. Nie myć od razu po zakupach, nie zostawiać w folii i nie zamykać bez dostępu powietrza.

To proste zasady, ale właśnie one pozwalają najdłużej cieszyć się smakiem młodych ziemniaków.

Poniżej znajdziecie galerię z przepisami na dania z młodych ziemniaczków

Ziemniaki! Dlaczego warto je jeść? Co można zrobić z ziemniaków? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.