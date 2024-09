Dietetyk Michał Wrzosek zdradza tajemnicę zdrowego chleba z dyskontu. Niska cena i świetny skład

Michał Wrzosek, znany dietetyk, podkreśla, że zdrowe odżywianie nie musi być kosztowne. Wskazuje na chleb żytni z Biedronki, który nie tylko zachwyca prostym składem, ale też niską ceną. Dzięki temu pieczywo to jest świetnym wyborem dla każdego dbającego o zdrową dietę.

Autor: Shutterstock / www.youtube.com/Michał Wrzosek Dietetyk Michał Wrzosek zdradza tajemnicę zdrowego chleba z dyskontu. Niska cena i świetny skład

Michał Wrzosek to polski dietetyk kliniczny, trener personalny oraz autor programów żywieniowych. Jest twórcą tzw. Metody Respo – jedynego polskiego programu dietetycznego, którego efektywność została potwierdzona badaniami naukowymi. Wrzosek prowadzi aktywne życie zawodowe, dzieląc się swoją wiedzą na temat zdrowego stylu życia i odżywiania w mediach społecznościowych. Często udziela się również w mediach, promując zdrową dietę, która nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Chleb żytni z Biedronki – zdrowa i tania alternatywa

Chleb żytni z Biedronki zdobywa uznanie wśród osób dbających o zdrowie i portfel. Michał Wrzosek, dietetyk kliniczny, wskazuje, że zdrowy tryb życia nie musi wiązać się z wysokimi kosztami. "Moja misja to udowodnić, że każdy może schudnąć i prowadzić zdrowy tryb życia – bez względu na budżet" – podkreśla we wpisie na Instagramie. Chleb żytni z Biedronki, składający się z prostych składników, takich jak mąka, woda i sól, stanowi zdrową alternatywę dla bardziej przetworzonych produktów.

Dlaczego warto wybrać chleb żytni?

Chleb żytni charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym, co oznacza, że pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Jest również bogaty w błonnik, co wspomaga układ trawienny i zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Jak podkreśla Michał Wrzosek, chleb ten jest tańszy i lepszy od wielu droższych opcji, takich jak "chleb fitness", który często zawiera zbędne dodatki.

Chleb głęboko mrożony – czy to dobry wybór?

Wrzosek zwraca także uwagę na mit dotyczący pieczywa głęboko mrożonego. Według badań, produkty takie jak chleby i bułki, odpiekane na miejscu w Biedronce czy Lidlu, nie różnią się wartością odżywczą od świeżo wypiekanego pieczywa. Ważne jest, aby zwracać uwagę na skład, a pieczywo mrożone nie wymaga konserwantów, co czyni je równie wartościowym wyborem​.

