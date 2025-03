Beszamel poleca: „Kuchnia indyjska. Najlepsze przepisy”. Nowa książka kulinarna nie tylko dla smakoszy

Kuchnia indyjska zachwyca bogactwem smaków, aromatów i kolorów. Wyruszcie w kulinarną podróż do Indii, poznajcie przepisy na najlepsze dania i przekonajcie się, jak łatwo przygotować je w domu. To wszystko znajdziecie w nowej książce kucharskiej „Kuchnia indyjska”, która właśnie pojawiła się w księgarniach.

Czym charakteryzuje się kuchnia indyjska?

Najlepsze przepisy kuchni indyjskiej – nowa książka kulinarna

Kuchnia indyjska charakteryzuje się obfitością smaków, aromatów i kolorów. W potrawach indyjskich wykorzystuje się szeroką gamę przypraw, ziół i warzyw, a także różnorodne techniki gotowania. Indyjskie jedzenie to fascynująca mieszanka, która odzwierciedla bogatą kulturę i historię Indii.

Przyprawy. To podstawa kuchni indyjskiej. Używa się ich w ogromnych ilościach i kombinacjach. Najczęściej potrawy doprawia się kurkumą, kminem rzymskim, kolendrą, kardamonem, imbirem, czosnkiem, chili, mieszanką garam masala, asafetydą, gorczycą i kozieradką.

Różnorodność regionalna. Kuchnia indyjska jest bardzo zróżnicowana regionalnie. Każdy region ma swoje przysmaki oparte na lokalnych składnikach i tradycjach. Kuchnia Północnych Indii jest znana z potraw z pieca tandoor i rozmaitych sosów o głębokim smaku. Z kolei kuchnia południowej części kraju słynie z dań na bazie ryżu, soczewicy i kokosa.

Wegetarianizm. W Indiach niezwykle popularna i rozwinięta jest kuchnia wegetariańska. Popularne są dania bezmięsne oparte o warzywa, rośliny strączkowe, nabiał, orzechy i ziarna.

Ryż. To podstawowy składnik wielu dań pochodzących z południowych i wschodnich Indii. Podaje się go na wiele sposobów. Gotuje się go na parze i smaży. To główny składnik takich potraw, jak pilaw czy biryani.

Chleb. W północnych Indiach popularne są różne rodzaje chleba, takie jak naan, roti, chapati, paratha, które często piecze się w piecu tandoor lub na patelni.

Dania na bazie soczewicy i roślin strączkowych. Dal to podstawowe danie w kuchni indyjskiej, które przygotowuje się z różnych rodzajów soczewicy, grochu lub fasoli. Jest bogate w białko i błonnik.

Nabiał. Mleko, jogurt, masło klarowane ghee i indyjski ser paneer są powszechnie używane w kuchni indyjskiej.

Słodycze. Indyjskie słodycze są bardzo słodkie. Do tradycyjnych przysmaków zalicza się gulab jamun, czyli smażone kulki z ciasta w syropie, smażone ciasto w kształcie precla w syropie jalebi, słodkie przekąski na bazie mleka i cukru barfi czy kulki z sera w syropie rasgulla.

Najlepsze przepisy kuchni indyjskiej – nowa książka kulinarna

W księgarniach właśnie pojawiła się nowość. „Kuchnia indyjska. Najlepsze przepisy” to nie tylko receptury na pyszne dania, które pochodzą z Indii. To doskonałe kompendium wiedzy o podstawowych produktach i przyborach, użyteczne wskazówki i proste instrukcje krok po kroku, a wszystko to ilustrowane jest pięknymi zdjęciami.

Skosztujcie więc szaszłyków z jagnięciny z imbirem i kolendrą, kurczaka tandoori, curry z bakłażanem albo sera paneer ze szpinakiem. Do tego ryż z kardamonem lub szafranem, chlebki naan i chapati, chutneye i raity, a na deser przygotujcie lassi lub lody różane. Przepisy na te i inne dania kuchni indyjskiej znajdziecie w książce „Kuchnia indyjska. Najlepsze przepisy”.

Sandra Salmandjee, czyli Sanjee, autorka bloga Bollywood Kitchen i książki „Kuchnia indyjska. Najlepsze przepisy”, wybrała najlepsze przepisy pochodzące z tego kraju. Od lat prezentuje oryginalne potrawy z kraju swoich przodków i skupia wokół siebie społeczność smakoszy. Swoim nowoczesnym i kreatywnym podejściem do kuchni indyjskiej zachęca do odkrywania egzotycznych smaków. Gotowanie w jej wykonaniu to radość dla duszy, przyjemność dla oka, rozkosz dla podniebienia i sztuka dzielenia się tym, co dobre.

