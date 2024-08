5 tys. zł za sprzedaż domowych przetworów? Za niewiedzę można słono zapłacić

10:43

Autor: Shutterstock Czy można sprzedawać domowe przetwory? Odpowiedź jest jednoznaczna i kosztowna.

Spis treści

Domowe przetwory na sprzedaż

W internecie można znaleźć mnóstwo ogłoszeń dotyczących sprzedaży domowych dżemów, kiszonych ogórków czy marynowanej papryki. Takie przetwory są pyszne, a w ich składzie znajdują się naturalne produkty, dlatego mnóstwo osób decyduje się na ich zakup. O ile kupno konfitur czy ogórków jest legalne, o tyle sprzedaż może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Czy można sprzedawać domowe przetwory?

Według informacji Radia Zet przepisy prawa żywnościowego nie odnoszą się do osób, które same robią i sprzedają jedzenie rzadko i na małą skalę. Ci, który sezonowo zajmują się sprzedażą produktów spożywczych, w tym przetworów, nie muszą się rejestrować i uzyskiwać odpowiednich zezwoleń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Domowe przetwory warto jednak kupować tylko u zaufanych sprzedawców, co do których mamy pewność, że zachowują podstawowe zasady higieny.

Jeżeli jednak osoby zajmujące się przyrządzaniem i sprzedawaniem jedzenia na większą skalę, powinny spełnić określone wymagania zawarte w prawie żywnościowym. Dotyczy to sprzedaży produktów spożywczych na bazarkach i targowiskach, które odbywają się regularnie. Taka działalność powinna być nadzorowana przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem żywności jak Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Osoby czy całe rodziny zajmujące się produkcją i sprzedażą jedzenia powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu. Dopiero po otrzymaniu wpisu można rozpocząć taką działalność handlową. Do produkcji żywności na sprzedaż wystarczy kuchnia w domu.

Mandat za sprzedaż domowych przetworów

Jeżeli jednak przedsiębiorcy, którzy produkują i sprzedają żywność cyklicznie i na większą skalę, nie otrzymają wpisu, a będą prowadzić działalność handlową, mogą spotkać się z poważnymi konsekwencjami. Niewiedza może ich sporo kosztować. Za sprzedaż przetworów i innych produktów domowej roboty mogą zostać ukarani mandatem. Najniższa kara pieniężna wynosi tysiąc złotych. W niektórych przypadkach mandat może wynieść nawet pięć tysięcy złotych.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne domowe dżemy. Poniżej znajdziesz także quiz kulinarny o tym, jak robiło się przetwory w PRL-u.

Wrzesień to miesiąc przetworów. Zobacz, co przyniesie Ci największą radość zimą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Tak się robiło przetwory w PRL-u. Ile słoików odkręcisz poprawnie? Tylko znawcy mają szanse! Pytanie 1 z 10 W PRL-u robiono nie tylko dżemy, ale i konfitury. Co to takiego? Przecier owocowy. To smażone owoce z dodatkiem cukru i wody. To inna nazwa marmolady. Dalej