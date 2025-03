Znalazłam przedwojenny przepis na drożdżówki z serem. Teraz piekę je jak Maria Disslowa

Stare przepisy zyskują coraz więcej fanów i stają się prawdziwymi hitami. Właśnie tak jest z przedwojennym przepisem na wyśmienite domowe drożdżówki wypełnione słodkim serowym nadzieniem. Receptura, którą prawie sto lat temu opracowała Maria Disslowa, jest niezawodna. Przekonajcie się sami i sprawdźcie stary przepis na drożdżówki z serem Marii Disslowej.

Autor: Shutterstock Najlepsze drożdżówki z serem upiecz jak przed wojną. Przepis Marii Disslowej jest uniwersalny.

Spis treści

Z czego Maria Disslowa robiła drożdżówki?

Przedwojenny przepis Marii Disslowej na puszyste i przepyszne drożdżówki wyróżnia się nie tylko łatwym przygotowaniem, ale i prostymi składnikami. Na liście znalazły się naturalne produkty pozbawione chemicznych dodatków i sztucznych aromatów. Chociaż przepis pochodzi z dwudziestolecia międzywojennego, niezbędne składniki cały czas są dostępne w sklepach bez względu na porę roku.

Jakie produkty są więc potrzebne, aby upiec rozpływające się w ustach drożdżówki według przepisu Marii Disslowej? Lista składników została podzielona na dwie części:

składniki do ciasta na drożdżówki – mąka pszenna, świeże drożdże, mleko, masło, cukier, żółtka jaj, otarta skórka z cytryny, sól

składniki do nadzienia do drożdżówek – tłusty twaróg, cukier, jajka, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa, cukier z wanilią

Jak zrobić nadzienie serowe do drożdżówek?

W przepisie Marii Disslowej na domowe drożdżówki nadzienie serowe jest ich idealnym uzupełnieniem. Do jego przygotowania najlepszy jest tłusty biały ser. Dodaje się do niego żółtka, cukier i cukier z wanilią. Składniki można utrzeć ręcznie lub ułatwić sobie pracę i skorzystać z miksera. Następnie dodaje się kandyzowaną skórkę pomarańczową i rodzynki. Na koniec nadzienie serowe miesza się z ubitymi na sztywno białkami. Dzięki temu prostemu trikowi serowy farsz do drożdżówek jest lekki, puszysty i delikatny. Nie opada i nie wysycha w tracie pieczenia.

Jak zrobić drożdżówki z serem? Przepis Marii Disslowej

Pyszne i wypełnione znakomitym serowym nadzieniem drożdżówki zachwycają smakiem i łatwym przygotowaniem. Stary przepis Marii Disslowej jest naprawdę prosty, a postępując według niego krok po kroku udadzą się już za pierwszym razem. Warto pamiętać, że ciasto drożdżowe ma swoje wymagania. Składniki powinny mieć temperaturę pokojową, a mleko należy lekko podgrzać. Wyrobione ciasto powinno wyrastać pod lnianą ściereczką w ciepłym miejscu bez przeciągów.

Jak więc upiec pełne smaku domowe drożdżówki według przepisu Marii Disslowej? Wystarczy zrobić je tylko raz, a błyskawicznie podbiją serca i kubki smakowe całej rodziny.

1. krok – przygotowanie zaczynu drożdżowego

2. krok – wyrobienie ciasta i odstawienie go do wyrośnięcia

3. krok – przygotowanie serowego nadzienia do drożdżówek

4. krok – uformowanie drożdżówek i odstawienie ich do drugiego wyrośnięcia

5. krok – nałożenie serowego nadzienia

6. krok – upieczenie drożdżówek z serem w piekarniku

Drożdżówki z serem Marii Disslowej – przepis krok po kroku

Składniki:

ciasto:

300 g mąki pszennej tortowej

130 ml ciepłego mleka

60 g roztopionego masła

40 g cukru

20 g świeżych drożdży

4 żółtka jaj

1 łyżeczka soli

skórka otarta z cytryny

nadzienie serowe:

300 g tłustego sera białego

60 g cukru

20 g rodzynek

20 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

2 jajka + 1 do posmarowania

2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią

Przygotowanie:

1. Do ciepłego mleka dodać pokruszone drożdże i wsypać cukier. Wymieszać, rozcierając składniki. Odstawić na 15 minut.

2. Do dużej miski wsypać mąkę i wlać zaczyn drożdżowy. Wymieszać i odstawić do wyrośnięcia na 30 minut.

3. Dodać roztrzepane jajka i skórkę cytrynową. Wsypać sól i wyrobić ciasto.

4. Wlać roztopione masło i krótko wyrobić do połączenia składników. Ciasto powinno być gładkie i elastyczne.

5. Uformować kulę, przełożyć do miski i przykryć ściereczką. Odstawić do wyrośnięcia na 1 godzinę.

6. Twaróg przełożyć do miseczki. Dodać żółtka i wsypać cukier oraz cukier z wanilią. Zmiksować.

7. Dodać skórkę pomarańczową i rodzynki. Dokładnie wymieszać.

8. Białka ubić na sztywno i delikatnie wymieszać z masą serową.

9. Wyrośnięte ciasto podzielić na 12 równych części i uformować okrągłe bułeczki. Ułożyć je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odstępy. Odstawić na 15 minut.

10. W każdej bułeczce za pomocą szklanki zrobić zagłębienie i nałożyć serowe nadzienie. Posmarować roztrzepanym jajkiem.

11. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 20 minut.

12. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia.

13. Podawać jako słodką przekąskę i na deser.

Zobacz galerię i poznaj przepisy na wyśmienite domowe drożdżówki.

