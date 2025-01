Zamiast kupować, robię sama. Domowe masło migdałowe smakuje znakomicie i jest pełne zdrowia

Masło migdałowe to jeden z produktów zaliczanych do zdrowej żywności. Nic dziwnego, ponieważ zawiera mnóstwo prozdrowotnych składników odżywczych. To uniwersalny artykuł spożywczy, który można wykorzystać jako składnik wielu potraw. Poznajcie właściwości masła migdałowego i zobaczcie, jak zrobić je w domu.

Autor: Shutterstock Weź migdały i blender. To najlepsze i pełne zdrowia domowe masło do pieczywa i nie tylko.

Czym jest masło migdałowe?

Masło migdałowe to roślinny zamiennik tradycyjnego masła z mleka krowiego. Jest to pasta, którą przyrządza się z prażonych migdałów. Po zmieleniu zamieniają się w smaczne i zdrowe smarowidło o dość gładkiej konsystencji. Masło z migdałów wyróżnia się pysznym i delikatnym smakiem o przyjemnym aromacie. Produkt jest dobrze znany weganom, którzy wykorzystują go nie tylko do smarowania pieczywa, ale i wielu innych przysmaków.

Czy masło migdałowe jest zdrowe?

Masło z migdałów jest pełne smaku i składników odżywczych zapewniających prawidłową pracę całego organizmu. Zawiera pełnowartościowe i dobrze przyswajalne białko. To świetne źródło witaminy młodości, czyli E, oraz z grupy B. To również porcja minerałów, takich jak potas, wapń, mangan, magnez i żelazo. Jest bogate w przeciwutleniacze, które niszczą wolne rodniki odpowiedzialne za wiele chorób, działają przeciwzapalnie i antynowotworowo. Migdałowe masło zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 wspierające pracę oczu, mózgu i serca. Masło migdałowe jest dobrym źródłem błonnika, który daje uczucie sytości i reguluje pracę jelit. Pozytywnie wpływa na układ nerwowy i wzmacnia odporność na stres.

Chociaż masło migdałowe jest pełne zdrowych składników odżywczych, należy spożywać je z umiarem. To produkt dość kaloryczny. Ile kalorii ma masło migdałowe? 100 g masła migdałowego może zawierać nawet 650 kcal. Najbezpieczniejsza porcja to 1 łyżka, która dostarcza około 100 kcal.

Kto powinien jeść masło migdałowe?

Masło migdałowe to dobry zamiennik tradycyjnego masła. Jest tak samo kaloryczne, ale zawiera o wiele więcej prozdrowotnych substancji i pozytywnie wpływa na organizm. Idealnie sprawdza się w diecie wegańskiej, ponieważ jest to produkt w stu procentach roślinny. Dzięki wysokiej zawartości białka, witamin i minerałów jest dobrym zamiennikiem produktów pochodzenia zwierzęcego jak nabiał czy mięso.

Masło migdałowe na stałe powinno zagościć w menu osób aktywnych fizycznie. Uzupełni utracone podczas treningu witaminy, minerały i białko, a także doda energii.

Kto nie powinien jeść masła migdałowego?

Chociaż masło migdałowe jest produktem zdrowym i wykazuje pozytywny wpływ na zdrowie, nie każdy może po nie sięgać. Masła z migdałów nie powinny spożywać osoby uczulone na orzechy. Ze względu na wysoką zawartość potasu i fosforu, produkt nie jest wskazany dla tych, którzy zmagają się z chorobami nerek. Z rozwagą powinny je spożywać osoby, które są na diecie odchudzającej i zrzucają zbędne kilogramy.

Co zrobić z masła migdałowego?

Pyszne i zdrowe masło migdałowe to uniwersalny produkt, który warto mieć w domu. Pysznie smakuje jako smarowidło do chleba i zastępuje tradycyjne masło. To doskonały składnik słodkich wypieków jak ciasta, ciasteczka czy muffinki. Z masła migdałowego można zrobić pyszny mus czy krem do tortu lub ciasta przekładanego. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do śniadań. Podkreśli smak owsianki czy jaglanki oraz puszystych słodkich placków. Masło migdałowe można wykorzystać jako składnik potraw wytrawnych. Podkręci marynaty do mięsa i sosy do sałatek lub przekąsek na ciepło.

Jak zrobić masło migdałowe?

W sklepach na półkach ze zdrową żywnością można znaleźć słoiczki z gotowym masłem migdałowym. Coraz więcej producentów ma je w swojej ofercie, ale cena małego opakowania jest dość wysoka. Dlatego nie ma co przepłacać, ponieważ pyszne i zdrowe masło w stu procentach składające się z migdałów można zrobić łatwo i szybko w domu. Zaletą domowej wersji masła migdałowego jest to, że nie zawiera dodatkowego cukru i wielu innych substancji, których nazwy mogą przerazić.

Jak więc zrobić pyszne i zdrowe masło migdałowe w domu? Poniżej znajdziecie sprawdzony przepis na masło z migdałów, które zachwyci łatwością przygotowania i wybornym smakiem. Masło robi się z pieczonych migdałów, dzięki czemu ma obłędny aromat i smakuje jeszcze lepiej. Przyda się mocny blender oraz czysty i suchy słoiczek lub pojemnik przeznaczony do przechowywania żywności.

Składniki:

400 g migdałów

1/2 łyżeczki soli

Przygotowanie:

1. Migdały równomiernie ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 15 minut, aż zaczną się rumienić.

2. Wyjąć z piekarnika i odstawić do ostygnięcia.

3. Upieczone migdały przesypać do blendera i zmiksować na gładką pastę. Od czasu od czasu zeskrobać ze ścianek blendera. Jeżeli pasta stanie się ciepła, zrobić przerwę.

4. Wsypać sól i jeszcze raz zmiksować.

5. Gotowe masło migdałowe przełożyć do słoiczka lub pojemnika. Przechowywać w temperaturze pokojowej do miesiąca. Przed użyciem wymieszać.

6. Wykorzystać jako smarowidło do pieczywa, słodkich wypieków, śniadań lub przekąsek.

