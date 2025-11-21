Zamiast caffè latte piję profee. Przepis na ten energetyczny napój właśnie podbija Tik Toka

Na Tik Toku właśnie pojawił się nowy trend. Profee, czyli kawa z dodatkiem odżywki białkowej, to pyszny i zdrowy napój, który ostatnio zyskuje coraz więcej fanów. Nie tylko dodaje energii i wspiera koncentrację, ale i stanowi doskonały zastrzyk białka. Jakie jeszcze właściwości ma profee i jak ją przygotować w domu?

Autor: Shutterstock Profee to nowy trend prosto z Tik Toka. Ta kawa stawia na nogi każdego ranka.

Czy można pić kawę z odżywką białkową?

Kawa wzbogacona odżywką białkową staje się coraz popularniejszym napojem. Już całkiem sporo osób zachwala jego pozytywny wpływ na zdrowie. Kawa białkowa to dobre i zdrowe połączenie, które bez obaw można pić codziennie. Stanowi dobry sposób, aby zwiększyć spożycie białka w ciągu dnia. Kawa proteinowa ma kremową konsystencję i pyszny smak.

Czym jest profee?

Profee to kawa z dodatkiem odżywki białkowej. Nazwa to skrót dwóch słów w języku angielskim – proteine, czyli białko, oraz coffee, czyli kawa. Profee jest więc połączeniem czarnej kawy z odżywką białkową oraz mlekiem lub napojem roślinnym. Po raz pierwszy przepis na kawę profee pojawił się na Tik Toku i szybko zyskał status hitu. Można podawać na ciepło lub wersji z dodatkiem kostek lodu. Taki napój sprawdza się jako śniadanie lub przekąska między posiłkami lub po treningu.

Jakie właściwości ma kawa proteinowa?

Profee łączy w sobie właściwości kawy i białka. Dzięki temu powstaje zdrowy napój, który pozytywnie wpływa na prawidłową pracę organizmu. Kawa ma działanie pobudzające, poprawia nastrój i wspiera metabolizm. Z kolei białko jest niezbędne do budowy i regeneracji tkanek. Daje uczucie sytości na dłużej i pomaga w kontrolowaniu apetytu i wagi.

Jakie właściwości wykazuje kawa z dodatkiem odżywki białkowej?

Pobudzenie i sytość – kawa proteinowa wspiera koncentrację, pobudza do działania i daje długie uczucie sytości.

– kawa proteinowa wspiera koncentrację, pobudza do działania i daje długie uczucie sytości. Wsparcie metabolizmu – profee idealnie sprawdza się w czasie diety odchudzającej, ponieważ przyspiesza przemianę materii.

– profee idealnie sprawdza się w czasie diety odchudzającej, ponieważ przyspiesza przemianę materii. Wsparcie aktywności fizycznej – zawarta w kawie kofeina poprawia wydajność fizyczną, a białko pomaga w regeneracji mięśni po wysiłku.

– zawarta w kawie kofeina poprawia wydajność fizyczną, a białko pomaga w regeneracji mięśni po wysiłku. Stabilizacja poziomu cukru we krwi – napój zapobiega skokom i spadkom energii.

– napój zapobiega skokom i spadkom energii. Dobry sposób na dostarczenie białka – profee to szybki i łatwy sposób na zwiększenie spożycia białka.

– profee to szybki i łatwy sposób na zwiększenie spożycia białka. Możliwość dopasowania smaku – można eksperymentować z różnymi smakami kawy i odżywek białkowych, aby stworzyć pyszny i zdrowy napój.

Kiedy najlepiej pić kawę proteinową?

Profee to świetny sposób na rozpoczęcie dania, dlatego warto pić ją rano. Dzięki dodatkowi odżywki białkowej napój jest sycący, więc może zastąpić śniadanie. Dodaje tak potrzebnej o poranku energii i poprawia koncentrację. Świetnie sprawdzi się po treningu, ponieważ bardzo dobrze wspiera regenerację mięśni po wysiłku fizycznym.

Jak zrobić proffee?

Przepis na domową kawę proteinową nie jest trudny i nie wymaga skomplikowanych czynności. Do przygotowania tego zdrowego napoju potrzebne są tylko trzy składniki. Odżywkę białkową można kupić nie tylko w sklepach z suplementami dla sportowców czy aptekach. Coraz więcej zwykłych sklepów spożywczych ma ją w swojej ofercie. Do profee można dodawać odżywki białkowe w różnych smakach, dzięki czemu napój będzie jeszcze smaczniejszy. Idealnie sprawdzi się waniliowa, czekoladowa lub karmelowa. Przygotowanie jest szybkie i zajmuje nie więcej niż kilka minut. Kawę profee można dodatkowo osłodzić miodem lub wykorzystać zamiennik białego cukru jak erytrtol, ksylitol lub stewię.

Profee – przepis na kawę z odżywką białkową

Składniki:

1 porcja espresso

100 ml mleka lub napoju roślinnego

1 miarka odżywki białkowej

Przygotowanie:

1. Odżywkę białkową dokładnie wymieszać z mlekiem lub napojem roślinnym, tak aby nie było grudek. Można to zrobić ręcznie lub w blenderze.

2. Wlać zaparzoną kawę i wymieszać.

3. Podawać od razu.

Profee można przygotować też w wersji mrożonej. Do wymieszanej z mlekiem krowim lub roślinnym odzywki białkowej należy wlać ostudzoną kawę i uzupełnić kostkami lodu.

Zobacz galerię i poznaj przepisy na pyszne i aromatyczne kawy. Poniżej znajdziesz także szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o kawie.

