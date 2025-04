Wróć smakiem do 1879 roku. Mazurek lukrowy wg Ćwierczakiewiczowej zachwyca

Mazurek to bez wątpienia jedno z dań, które musi znaleźć się na Wielkanocnym stole w Polsce. To jednak, jaki przepis wybierzemy, zależy wyłącznie od nas. A jest z czego wybierać. Obecnie przepisów na to ciasto jest całe mnóstwo. Ale może by się cofnąć w czasie i spróbować przepisu z 1879 roku?

Przepis na ciasto - Mazurek czekoladowy

Przepyszny, słodki, delikatny i kruchy - taki powinien być mazurek. Niestety, często w to ciasto trzeba włożyć niemałą ilość pracy. Jednak w książce "Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów śpiżarnianych oraz pieczenia ciast" znalazł się przepis na mazurka lukrowego według Ćwierczakiewiczowej. Pochodzi on z 1879 roku i o dziwo jest mniej pracochłonny niż inne. Podpowiadamy, jak go przygotować.

Składniki potrzebne na mazurek lukrowy wg Ćwierczakiewiczowej

400 g mąki

200 g masła

100 g cukru

1 żółtko

400 g migdałów

3 białka

400 g cukru pudru

0,5 cytryny

Podkreślamy jednak, że autorka w przepisie używała angielskich miar jak funty, garnce, kwaterki czy łut.

Jak przygotować mazurek lukrowy? To nic trudnego

Zaczynamy od przesiania mąki i dodania do niej zimnego masła.

Całość siekamy ostrym nożem.

Dodajemy cukier oraz żółtko.

Całość dobrze wyrabiamy.

Następnie rozwałkowujemy i wykładamy na blaszkę posypaną mąką.

Pieczemy przez około 20 minut w 180 stopniach.

Upieczone ciasto wyjmujemy i odstawiamy.

Migdały parzymy, obieramy i kroimy w paski - krok niepotrzebny jeśli kupiliśmy płatki migdałów.

Z białek, cukru pudru i cytryny ucieramy lukier. Najlepiej zrobić to za pomocą miksera, ponieważ jest to dość ciężki i długi proces.

Migdały przekładamy do lukru i lekko mieszamy.

Lukier wykładamy na nasz gotowy spód.

Pieczemy pół godziny w 100 stopniach, a następnie zwiększamy do 150 stopni i pieczemy kolejne 30 minut.

Mazurek lukrowy w oryginalnym przepisie. Ciekawostka kulinarna

Jeśli chodzi o to jak przepis brzmiał w oryginalne podajemy go poniżej:

Zrobić kruche ciasto z funta mąki, pół funta masła, ćwierć funta cukru i jednego żółtka, wygnieść dobrze, rozwałkować, lub rozciągnąć na blachę, podsypaną mąką i upiec w letnim piecu. Gdy ciasto upieczone póki gorące, położyć na niem warstwę migdałów umięszanych z lukrem. Funt oparzonych, obranych i pokrajanych w paski migdałów wrzucić w utarty z trzech białek i funta bardzo miałkiego cukru lukier, wcisnąwszy w niego pół cytryny; lukier trze się bardzo długo, położyć grubą warstwę na ciasto i wstawić na 10 minut w zupełnie wolny piec

Mazurek ten nie jest ciężki do przygotowania. Wychodzi delikatny i kruchy, jednak trzeba wziąć poprawkę na fakt, że wyjdzie również bardzo słodki.