Tomek Strzelczyk przypomniał mi o tym tanim daniu. Jego chleb w jajku to mistrzostwo świata

13:16

Chleb w jajku był kiedyś popularnym daniem, które często gościło w polskich domach. Z biegiem lat zostało zapomniane, ale powoli wraca na nasze talerze. O chlebie w jajku właśnie przypomniał Tomek Strzelczyk, który pokazał swój autorski przepis. Sekretem jego receptury jest jedna czynność. Zobaczcie, jak Tomek Strzelczyk robi najlepszy chleb w jajku.

Autor: Shutterstock Tak Tomek Strzelczyk robi chrupiący chleb w jajku. Sekretem jego smaku jest sposób przygotowania.

Spis treści

Co się dodaje do chleba w jajku?

Tomek Strzelczyk opublikował swój sprawdzony przepis na wyśmienity chleb w jajku. Robi go z kilku prostych i tanich produktów. Lista jest więc krótka, a wszystkie niezbędne artykuły spożywcze można kupić bez względu na porę roku. Są dostępne nawet w małych sklepach osiedlowych. Najlepiej sprawdzi się czerstwy chleb. Zamiast go wyrzucać, można zrobić z niego pyszne i chrupiące kromki w jajku.

Jakie produkty są niezbędne, aby zrobić chleb w jajku Tomka Strzelczyka? Oprócz tytułowych składników, czyli chleba pokrojonego na kromki i jajek, potrzebne jest mleko i masło klarowane do smażenia. Smak chleba w jajku podkręca starty żółty ser, szczypiorek i przyprawy, takie jak sól, świeżo zmielony czarny pieprz i gałka muszkatołowa.

Jak zrobić dobry chleb w jajku?

Pyszny i cudownie chrupiący chleb w jajku można zrobić według przepisu Tomka Strzelczyka. Jego receptura jest prosta i nie wymaga dużo czasu. To świetna lekcja dla osób, które dopiero uczą się, jak gotować w domu. Z tym przepisem danie na pewno się uda i będzie smakować rewelacyjnie.

Jak Tomek Strzelczyk robi chleb w jajku? Najpierw przygotowuje mieszankę z jajek, mleka i przypraw. Namacza w niej chleb, a potem krótko obsmaża na patelni na maśle klarowanym. Tomek przekłada chleb na blachę i zalewa mieszanką jajeczną. Kromki posypuje startym żółtym serem i szczypiorkiem. Na koniec krótko zapieka w piekarniku, aby ser się roztopił. Ten prosty trik sprawia, że chleb w jajku staje się chrupiący i nabiera pysznego smaku.

Jak podawać chleb w jajku?

Przygotowany według przepisu Tomka Strzelczyka chleb w jajku to pomysł na śniadanie na ciepło, które nasyci i doda energii. Do chleba w jajku można podać różne dodatki, które podkręcą jego smak i sprawią, że danie będzie jeszcze bardziej sycące.

Z czym podawać chleb w jajku? Chleb w jajku można podawać z chrupiącym boczkiem lub zapiec z szynką. Pysznie komponuje się z plasterkami awokado czy wędzonym łososiem. Warto pamiętać o świeżych sezonowych warzywach jak pomidory i ogórki. Smacznym dodatkiem są także sosy takie jak ketchup, majonezowy, holenderski czy jogurtowy wzbogacony świeżymi ziołami.

Chleb w jajku – przepis Tomka Strzelczyka

Składniki:

kilka kromek chleba

2-3 jajka

1 łyżka mleka

starty żółty ser

posiekany szczypiorek

szczypta gałki muszkatołowej

sól, pieprz

masło klarowane do smażenia

Przygotowanie:

1. Do miski wbić jajka i wlać mleko. Doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Roztrzepać widelcem.

2. Do miski włożyć kromki chleba i odstawić na kilka chwil.

3. Na patelni roztopić masło klarowane i smażyć na nim kromki chleba z obu stron.

4. Podsmażony chleba przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Zrobić w nich nieduże wgłębienia i wlać pozostałą masę jajeczną. Posypać startym żółtym serem i szczypiorkiem.

5. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec kilka minut, aż ser się roztopi i nabierze rumianego koloru.

6. Podawać na śniadanie, kolację lub jako przekąskę.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne śniadania, które z łatwością możesz zrobić w domu. Poniżej znajdziesz także quiz o śniadaniach w PRL-u.

Jajka – zdrowie w skorupce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Śniadania w PRL-u. To nie będzie bułka z masłem! Wymiękniesz na 6 pytaniu! Pytanie 1 z 10 Na śniadania jadano głównie zupy mleczne. Z czym je podawano? Z makaronem lub ziemniakami Z kaszą gryczaną Z jajkiem sadzonym Następne pytanie