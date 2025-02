Tłusty czwartek: ciasto na faworki jest za twarde i się nie klei? Tak je uratujesz

Tłusty czwartek to ostatni dzień karnawału przed Środą Popielcową, która rozpoczyna Wielki Post przed triduum paschalnym 16-19 kwietnia 2025. Tradycyjnie w ten dzień żegnamy zabawą i przysmakami czas obfitości. Jednym z ulubionych tłustoczwartkowych przysmaków są faworki. Co jednak robić, gdy ciasto na faworki jest za twarde lub się nie klei? Podpowiadamy, jak je uratować!

Autor: Shutterstock Jeżeli ciasto na faworki jest za twarde lub sie nie klei, można je jeszcze uratować.

Dlaczego ciasto na faworki jest twarde?

Ciasto na faworki przy pierwszym zagniataniu zawsze jest twarde. Taka jego uroda. Dlatego twarde ciasto na fawroki trzeba długo i mocno wyrabiać. Ciasto wyrabiamy do chwili, gdy stanie się gładkie i jednolite. Należy je również napowietrzyć w specjalny sposób. Ciasto na faworki napowietrzamy przez wybijanie. Co to oznacza? Zagniecione ciasto uderzamy wałkiem do chwili, aż rozpłaszczymy je na grubość około 5 cm. Wtedy ponownie go zwijamy i powtarzamy wybijanie jeszcze kilkukrotnie. Jakie powinno być ciasto na faworki? Konsystencja ciasta nie powinna być ani zbyt twarda, ani zbita, ani też zbyt kleista.

Co zrobić, gdy ciasto na faworki jest za twarde?

Jeśli ciasto na faworki jest za twarde, można go ratować na kilka sposobów:

dodać nieco więcej śmietany

powtórnie wyrobić

powtórnie wybić

leżakować ciasto przez 30 minut w lodówce i powtórnie wybić

sprawdzić, czy nie brakuje któregoś składnika, dodać i ponownie wyrobić, a następnie schłodzić i ponownie wybić

Co zrobić, gdy ciasto się kruszy i nie klei?

Jeśli ciasto na faworki kruszy się i nie chce się skleić, należy dodać kolejną łyżkę śmietany. Następnie zarobić ciasto. To powinno pomóc. Ciasto na chrust musi być zwarte, jednolite i dobrze sklejone. To podstawa. Ciasto kruszące się, rozpadające się na okruchy, trudno będzie wyrobić i wybić.

Co zrobić, żeby faworki były kruche?

Dlaczego faworki nie są kruche? Powodów może być kilka. Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach przygotowania faworków:

składniki muszą być prosto z lodówki

najlepsza do faworków jest mąka tortowa typ 450

zawsze należy dodać trochę spirytusu lub octu, zapobiegnie to nasączaniu ciasta tłuszczem podczas smażenia

trzeba dobrze wyrobić ciasto

konieczne jest napowietrzenie ciasto na chrust, wybijając go wałkiem do ciasta

Poniżej znajdziesz galerię z przepisami na najlepsze faworki na tłusty czwartek. Swoją wiedzę o tym słodkim dniu możesz sprawdzić, rozwiązując szybki quiz o pączkach i faworkach.

Autor:

