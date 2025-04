Ten prosty przepis mam z wycieczki na Sycylię. Pyszną tartę z cukinią robię bez spodu

Pełna smaku i aromatu tarta z cukinii to znakomite danie prosto z Sycylii, które z łatwością można zrobić w domu. Tajemnicą tego przepisu jest jedna czynność, a właściwie jej brak. Nie trzeba wyrabiać kruchego ciasta na spód. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić sycylijską tartę z cukinią bez spodu, konieczne sprawdźcie ten przepis.

Autor: Shutterstock Tak na Sycylii robi się tartę z cukinią. Ten przepis wyróżnia się jedną czynnością.

Spis treści

Czy można zrobić tartę bez spodu?

Klasyczne przepisy na tartę dzielą się na kilka etapów. Najpierw należy przygotować kruche ciasto na spód, potem nadzienie, a na koniec wszystko zapieka się w piekarniku. Ten przepis różni się od tradycyjnych receptur, ponieważ etap z wyrabianiem kruchego ciasta można pominąć. Wystarczy wymieszać składniki, a powstałe ciasto przełożyć do formy na tartę. Takim przygotowaniem wyróżnia się przepyszna tarta sycylijska, na którą przepis znajdziecie poniżej.

Tarta z cukinią bez spodu – z czego zrobić?

Chociaż przepis na znakomitą tartę z dodatkiem cukinii pochodzi z gorącej Sycylii, wszystkie składniki można kupić w naszych sklepach. Są dostępne przez cały rok, więc to smaczne danie może często gościć na talerzach.

Z czego zrobić sycylijską tartę bez spodu? Na liście składników znalazło się kilka produktów. Oprócz tytułowej cukinii potrzebna jest cebula, mąka pszenna, mleko, jajka, starty parmezan, oliwa z oliwek i proszek do pieczenia. Smak dania podkręcaj przyprawy jak sól, świeżo zmielony czarny pieprz i bazylia.

Jak zrobić tartę z cukinią bez spodu?

Przepis na ten sycylijski specjał z cukinią w roli głównej nie jest trudny. Przygotowanie tarty bez spodu jest o wiele łatwiejsze i szybsze niż tej w klasycznej odsłonie. Nie trzeba wyrabiać kruchego ciasta i czekać, aż się schłodzi. W sumie czas przygotowania nie powinien przekroczyć 20 minut. Resztę pracy wykona piekarnik.

Jak więc zrobić pyszną tartę z cukinii bez spodu, tak jak przyrządza się ją na Sycylii? Wystarczy wybrać ten przepis i postępować według kolejnych kroków. Ważny jest pierwszy krok, w którym startą cukinię należy posolić i odstawić, a następnie mocno odcisnąć z nadmiaru wody. Kolejnym krokiem jest wymieszanie składników suchych i mokrych. Na koniec dodaje się cukinię i miesza, aż składniki się połączą. Ciasto przekłada się do formy i wstawia się do piekarnika. Tarta bez spodu powinna piec się w temperaturze 180 stopni przez około 40 minut.

Jak podawać tartę z cukinią bez spodu?

Przepis na sycylijską tartę bez kruchego spodu z dodatkiem cukinii dobrze jest zapisać. To uniwersalna receptura, która zawsze wychodzi, a danie smakuje wszystkim. Sprawdzi się na lekki i pyszny lunch lub wegetariański obiad. Można podawać ją na kolację. Stanowi także doskonałą przekąskę na ciepło, którą można serwować na imprezach.

To podstawowy przepis na sycylijską tartę z cukinią bez spodu, który można zmieniać. Dzięki dodatki suszonych pomidorów, oliwek czy kaparów będzie smakować jeszcze lepiej. Smak dania podkręcą świeże zioła. Wierzch można posypać serem gorgonzola lub mozzarella.

Sycylijska tarta z cukinią – przepis krok po kroku

Składniki:

2 cukinie

1 cebula

1/2 szklanki mąki pszennej

1/4 szklanki mleka

1/4 szklanki startego parmezanu

2 jajka

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka suszonej bazylii

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta gałki muszkatołowej

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Cukinię zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Przełożyć na sitko i posolić. Wymieszać i odstawić na 15 minut. Następnie dokładnie odcisnąć z nadmiaru wody.

2. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, bazylią i gałką muszkatołową.

3. Jajka wbić do większej miski. Wymieszać z oliwą z oliwek i mlekiem. Dodać pokrojoną w drobną kostkę cebulę i wsypać parmezan. Doprawić solą i pieprzem.

4. Dodać startą cukinię i wymieszać.

5. Stopniowo wsypywać suche składniki i mieszać, aż się połączą.

6. Masę przełożyć do formy na tartę wyłożoną papierem do pieczenia lub wysmarowaną masłem.

7. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 40 minut.

8. Wyjąć z piekarnika i odstawić na kilka minut.

9. Podawać na ciepło na obiad, kolację lub jako przekąskę.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne domowe dania z cukinią w roli głównej.

