Szarlotka, jabłecznik, ciasto z jabłkami - 25 przepisów na udane wypieki

Szarlotka, jabłecznik, czyli domowe ciasto z jabłkami to najlepsze lekartwo na jesienne smutki. Zapach pieczonych jabłek i cynamonu koi stargane nerwy lepiej niż wszystkie lekarstwa świata. Jesienią, gdy ceny jabłek spadają do 1,49 zł/kg warto piec codziennie. Specjalnie dla Was wybraliśmy 25 sprawdzonych przepisów na ciasta z jabłkami! Do dzieła!

Autor: Shutterstock.com Szarlotka, jabłecznik, ciasto z jabłkami - poznaj 25 najlepszych przepisów

Skąd pochodzi szarlotka?

Szarlotka, czyli aromatyczne i pyszne ciasto z jabłkami, to słodki wypiek pochodzący z Francji. To właśnie tam cukiernik i autor książek kulinarnych Marie-Antoine Carême opracował recepturę na to wyborne ciasto z dodatkiem jabłek. Wówczas podstawą szarlotki było kruche ciasto, na którego wierzchu układano doprawione korzennymi przyprawami jabłka. Od tamtej pory powstało mnóstwo przepisów na szarlotki i wciąż pojawiają się nowe.

Przepisy na szarlotkę

Szarlotka to jedno z ulubionych ciast Polaków. Gdy zapytać się przeciętnego rodaka, jakie ciasto lubi najbardziej, jednym tchem wymieni szarlotkę i sernik. Jest coś magicznego w delikatności pieczonych jabłek przesyconych aromatem smakiem cynamonu. Co do rodzaju ciasta, zdania są już podzielone. Jedni jako spód do owocowego nadzienia wybierają kruche ciasto maślane. Inni uwielbiają puszyste i lekkie jak puch biszkopty. A wy? Którą szarlotkę lubicie najbardziej? Sprawdźcie 25 przepisów na szarlotki, jabłeczniki i inne ciasta z jabłkami, które zachwycą łatwością przygotowania i obłędnym smakiem.

Poniżej znajdziecie także quiz o ciastach i deserach, które popularne były w czasach PRL-u.

Quiz. Ciasta i łakocie z PRL-u. Zgarniesz 10/10? 8 pytanie jest nie do przejścia! Pytanie 1 z 10 Ten deser przygotowywano z kakao, margaryny, cukru, mleka w proszku, herbatników oraz bakalii. Nazywał się: blok czekoladowy czekosernik bakaliowe marzenie Następne pytanie