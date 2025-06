Strozzapreti, czyli makaron z sosem po włosku. Poznaj 3 sprawdzone przepisy

Potrawy z makaronem w roli głównej mają same zalety. Są łatwe, szybkie i bardzo smaczne. Ale jak zrobić pyszny i aromatyczny makaron w sosie? Wystarczy poznać i wybrać jeden z trzech prostych przepisów na strozzapreti, czyli włoskie danie z makaronem i obłędnym sosem.

Autor: Shutterstock Aromatyczny makaron strozzapreti z sosem to pomysł obiad we włoskim stylu.

Spis treści

Makaron strozzapreti – co to jest?

Jest to rodzaj makaronu, którego ojczyzną jest słoneczna Toskania. W składzie tego makaronu znajduje się mąka pszenna, woda, białka jaj kurzych oraz aromatyczny parmezan. Ten rodzaj makaronu bez problemu można kupić w polskich sklepach. W swoje ofercie ma go coraz więcej producentów. Oryginalny sprowadzany z Włoch strozzapreti jest dostępny w sklepach z produktami kuchni świata.

W całej Toskanii nikt nie wie, dlaczego makaron otrzymał taką nazwę. Jest to połączenie słów strozzare, czyli dusić, i prete, co tłumaczy się jako ksiądz. Wśród mieszkańców krąży legenda, która mówi o pewnym księdzu. Tak bardzo smakował mu ten rodzaj makaronu, że w końcu się nim udusił. Inna historia opowiada o kobietach, które musiały robić taki makaron, aby zapłacić kościołowi za dzierżawę ziemi. Prawdopodobnie nazwa strozzapreti związana jest ze sposobem przygotowania makaronu. Ma kształt niezamkniętej rurki, zwijanej wzdłuż. Oryginalny makaron strozzapreti pochodzący z Włoch do dziś jest robiony wyłącznie ręcznie.

Jak ugotować makaron strozzapreti?

W dużym garnku należy zagotować wodę. Wsypać sól i wlać odrobinę oliwy z oliwek. Wymieszać i wsypać surowy makaron. Makaron gotuje się na małym ogniu. Aby był dobry, nie rozgotował się i pozostał al dente, należy przestrzegać czasu gotowania podanego na opakowaniu. Kiedy makaron się ugotuje, trzeba go odcedzić i dodać do sosu. Po wymieszaniu i kilku minutach na ogniu, pyszny obiad we włoskim stylu jest gotowy.

Jak zrobić makaron strozzapreti?

Wśród przepisów na włoskie dania z makaronem strozzapreti można znaleźć mnóstwo pomysłów i kulinarnych inspiracji. Makaron świetnie smakuje z sosem. Idealnie łączy się z warzywami i podsmażonym wędzonym boczkiem, który dodaje przyjemnego smaku i aromatu. Przepisy nie są skomplikowane, składniki można kupić w polskich sklepach, a czas przyrządzenia takiego dania jest krótki. Poniżej znajdziecie trzy łatwe, szybie i sprawdzone przepisy na makaron strozzapreti:

z suszonymi pomidorami

z sosem carbonara

z sosem serowym

Strozzapreti z suszonymi pomidorami – przepis krok po kroku

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 4

Składniki

250 g makaronu strozzapreti

1 puszka krojonych pomidorów

100 ml czerwonego wina

1 cebula

6 suszonych pomidorów

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki posiekanej świeżej bazylii

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i ostawić.

2. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej pokrojoną w kostkę cebulę. Dodać krojone pomidory i smażyć, aż sos nieco zgęstnieje.

3. Wlać czerwone wino, dodać posiekane suszone pomidory i wsypać posiekaną świeżą bazylię. Wymieszać i gotować kilka minut. Często mieszać.

4. Dodać makaron, wymieszać i podgrzewać kilka minut.

5. Podawać od razu ze świeżymi ziołami.

Strozzapreti z sosem carbonara – przepis krok po kroku

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 4

Składniki

250 g makaronu strozzapreti

100 g wędzonego boczku

2 jajka

2 ząbki czosnku

2 łyżki startego parmezanu

2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i ostawić.

2. Na patelni podsmażyć pokrojony w cienkie paski boczek, aż stanie się rumiany. Dodać natkę pietruszki i posiekany czosnek. Smażyć, cały czas mieszając.

3. Dodać ugotowany makaron i wymieszać.

4. Wlać roztrzepane jajka, wsypać połowę parmezanu i energicznie wymieszać. Podgrzewać, aż ser się roztopi.

5. Podawać od razu ze startym parmezanem i świeżymi ziołami.

Strozzapreti z sosem serowym – przepis krok po kroku

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 4

Składniki

250 g makaronu strozzapreti

200 g śmietany 18%

100 g sera mozzarella

50 g wędzonego boczku

1 czerwona papryka

1 łyżeczka suszonego tymianku

1 łyżeczka suszonej bazylii

1/2 łyżeczki mielonej słodkiej papryki

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu. Odcedzić i ostawić.

2. Na patelni podsmażyć pokrojony w cienkie paski boczek, aż stanie się rumiany. Dodać pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę i smażyć, aż będzie miękka. Patelnię zestawić z ognia.

3. Na drugiej patelni roztopić pokrojoną w plastry mozzarellę. Doprawić solą, pieprzem, tymiankiem, bazylią i papryką. Wlać połowę śmietany i mieszać, aż składniki się połączą.

4. Dodać podsmażony boczek z papryką i ugotowany makaron. Wymieszać i podgrzewać kilka minut.

5. Podawać od razu ze świeżymi ziołami.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone i błyskawiczne przepisy na dania z makaronem. Swoją wiedzę o makaronie możesz sprawdzić, rozwiązując szybki quiz kulinarny, który znajdziesz poniżej.

