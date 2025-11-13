Soczysty schab z piekarnika bez wysiłku. Sekret tkwi w jednym składniku!

12:37

Jak upiec soczysty schab z piekarnika? To pytanie wraca za każdym razem, gdy po przekrojeniu mięsa okazuje się, że zamiast delikatnego schabu wyszedł… suchy plaster. Tymczasem wystarczy jeden prosty trik, by mięso było kruche, pełne smaku i rozpływało się w ustach. Sekret tkwi w jednym składniku, który potrafi zdziałać kulinarne cuda. Sprawdź, jak przygotować idealny, soczysty schab, którym zachwycisz całą rodzinę!

Autor: Shutterstock Soczysty schab można upiec, stosując jeden trik.

Schab z piekarnika

Pieczony schab to popularne danie, które można serwować nie tylko na święta, ale i rożne inne okazje. Niestety, wiele osób szybko zraża się do robienia domowej wieprzowiny. Schab wychodzi suchy i twardy. Jest to bardzo chude mięso, które wymaga odpowiedniego przygotowania i pieczenia. Istnieje jednak sposób, aby pieczeń ze schabu za każdym razem była soczysta i krucha.

Jak upiec soczysty i miękki schab?

Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest pieczenie schabu w mleku. Dzięki temu łatwemu trikowi mięso uda się już za pierwszym razem, będzie wyjątkowo soczyste i kruche. Schabu nie trzeba moczyć w mleku. Trzeba wlać je do formy, w której mięso się piecze. Ważne jest także obsmażenie mięsa przed włożeniem go do pieca. Dzięki temu soki pozostaną wewnątrz, a schab nie straci wilgoci podczas pieczenia.

Soczysty schab – przepis krok po kroku

Schab bez kości o wadze 2 kilogramów zamarynować w wybranych ziołach, przyprawach i czosnku. Wstawić do lodówki na minimum 2 godziny.

Mięso obsmażyć z każdej strony na patelni na dużym ogniu.

Schab przełożyć do formy do zapiekania z pokrywką razem z pokrojoną w piórka cebulą. Wlać mleko. Powinno przykrywać mięso do 2/3 wysokości. Przykryć pokrywką.

Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 2 godziny. W połowie pieczenia wyjąć formę i przełożyć schab na drugą stronę. Pod koniec pieczenia zdjąć pokrywkę, aby wierzch apetycznie się zarumienił.

Formę wyjąć z piekarnika, ostrożnie przełożyć schab na deskę i odstawić. Podawać na ciepło lub zimno po całkowitym ostygnięciu.

Idealne kotlety schabowe: kruche i soczyste. Prosty sposób na zawsze udany obiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.