Pyszna, puszysta i bez pustych kalorii. Wyborna babka z tym serkiem to wielkanocny hit

Jakie ciasto można upiec z mascarpone na Wielkanoc? Jeżeli się nad tym zastanawiacie, odpowiedź znajdziecie w tym prostym przepisie. Obłędna keto babka z mascarpone to wyborny słodki wypiek, który świetnie sprawdzi się podczas tych wiosennych świąt. Poznajcie prosty i szybki keto przepis na rozpływającą się w ustach wielkanocną babkę z dodatkiem serka mascarpone.

Autor: Shutterstock Wielkanocną babkę możesz upiec bez mąki i cukru. Jest tak dobra, że rozpływa się w ustach.

Jaka babka na keto?

Dieta ketogeniczna polega na wyeliminowaniu z jadłospisu produktów, które bogate są w węglowodany. W czasie świąt wielkanocnych trudno sobie odmówić tradycyjnych słodkości. Można je jednak zastąpić innymi wypiekami, które ubogie są w węglowodany. Są tak samo pyszne, ale o wiele mniej kaloryczne. Najlepszym przykładem jest ten przepis. Wyborna wielkanocna babka z mascarpone bez mąki pszennej i białego cukru zachwyca smakiem, cytrynowym aromatem i łatwym przygotowaniem.

Jak zrobić babkę z mascarpone?

Puszysta babka z dodatkiem włoskiego serka mascarpone przygotowana według tego keto przepisu jest pyszna i łatwa do zrobienia w domu. Wystarczy połączyć składniki w odpowiedniej kolejności i przelać do formy na babkę, dzięki której ciasto będzie miało tradycyjny kształt. Formę można wysmarować masłem lub użyć silikonowej, do której ciasto nie przywiera w czasie pieczenia. Pieczenie trwa niecałe pół godziny, więc tę znakomitą keto babkę wielkanocną z mascarpone można upiec nawet w ostatniej chwili.

Jak podawać babkę z mascarpone?

Pełna smaku i cytrynowego aromatu keto babka przygotowana na bazie serka mascarpone to idealny słodki wypiek na Wielkanoc. Po upieczeniu i ostygnięciu ciasto można oprószyć zmielonym na puder słodzikiem lub udekorować kremem z serka mascarpone. Chociaż przepis najlepiej sprawdzi się na święta wielkanocne, można z niego korzystać przez cały rok. Keto babka z mascarpone smakuje zawsze bez względu na okazję.

Wielkanocna babka z mascarpone – keto przepis krok po kroku

Składniki

100 g serka mascarpone

30 g błonnika bambusowego

6 jajek

3 łyżki słodzika (ksylitolu lub erytrytolu)

2 łyżki oleju kokosowego

2 łyżki inuliny

1 łyżeczka proszku budyniowego waniliowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

skórka otarta z połowy cytryny

Przygotowanie:

1. Serek mascarpone przełożyć do rondelka i podgrzać na małym ogniu, aż stanie się płynny.

2. Serek przełożyć do miski i wlać olej kokosowy. Dodać żółtka i wsypać błonnik bambusowy, inulinę, proszek budyniowy i proszek do pieczenia. Wymieszać.

3. Białka ubić na sztywno ze słodzikiem i delikatnie wymieszać z masą.

4. Masę przelać do formy na babkę i wyrównać.

5. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 160 stopni z termoobiegiem C i piec około 25 minut, do suchego patyczka.

6. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia, a następnie udekorować zmielonym na puder słodzikiem.

7. Podawać na deser na Wielkanoc i na inne okazje.

