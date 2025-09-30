Przypalony garnek to nie koniec świata. Podpowiadamy, jak go wyczyścić

Każdemu przynajmniej raz w życiu zdarzyło się przypalić garnek. Nie należny go od razu wyrzucać, bo często naczynie jest do uratowania za pomocą prostych domowych sposobów. Jest szansa, że garnek będzie znowu wyglądał jak nowy, szczególnie jeśli jest stalowy.

Autor: Shutterstock

☛ Nigdy nie szoruj przypalonego dna garnka za pomocą ostrych przedmiotów. Uszkodzisz go nieodwracalnie.

☛ Spaleniznę zalej woda i pozostaw do namoczenia. Potem zeskrob przypalone resztki jedzenia za pomocą drewnianej lub silikonowej szpatułki. Na koniec umyj ręcznie.

☛ Możesz również użyć słonych lub kwaśnych roztworów, które pomogą rozpuścić tłuszcze i spieczone białka.

☛ Zdarza ci się przypalić patelnię lub garnek? Wypróbuj cztery sprawdzone sposoby na bezproblemowe usunięcie spalenizny.

Czy można zeskrobać spaleniznę z garnka?

Po pierwsze nigdy nie drap, ani nie skrob przypalonych resztek jedzenia ostrymi narzędziami. Porysujesz dno garnka, czy to emaliowanego, czy też stalowego, i uszkodzisz go nieodwracalnie. Jeśli już, to skrobiemy tylko rozmiękczoną spaleniznę. Zawsze używając do tego drewnianej lub silikonowej szpatułki. Ostatecznie można użyć do usunięcia resztek spalenizny specjalnych czyścików lub zmywaków przeznaczonych do mycia garnków.

Przypalony garnek: pomoże sól i woda

Jeśli chcesz uratować przypalony garnek, musisz wlać do niego mocno osoloną wodę, a potem odstawić go z zawartością na 12 godzin. Następnego dnia należy zagotować tę wodę. Dobrze byłoby, żeby wrzenie utrzymywać przez co najmniej 10 minut.

Czy sodą oczyszczoną usuwa przypalenia?

Do czyszczenia przypalonych powierzchni można użyć sody oczyszczonej. Wystarczy zalać przypaloną powierzchnię nieznaczną ilością ciepłej wody, wsypać do niej tyle sody oczyszczonej, by stworzyła wilgotną papkę, i odstawić garnek na noc. Po tym czasie do naczynia wlać 0,5 l gorącej wody - spalenizna powinna się sama unieść do góry. Jeśli nie - operację można powtórzyć. Metody tej nie wolno stosować w przypadku garnków aluminiowych.

Jak wyczyścić mocno przypalony garnek? To się przyda

Wlej do garnka ocet oraz wodę w proporcjach 2:1, czyli 2 części octu i 1 część wody. Doprowadź miksturę do wrzenia. Po tym czasie zdejmij z ognia i dosyp do niej sodę oczyszczoną. Po kilku minutach wylej nadmiar płynu, zeskrob resztki drewnianą lub silikonową łopatką i umyj garnek ręcznie z płynem do naczyń. Tej metody nie można stosować do garnków aluminiowych.

Co rozpuszcza przypalenia?

Coca-cola słynie ze swoich właściwości przydatnych w gospodarstwie domowym i nie tylko. Ponoć nie ma niczego lepszego na zapieczone śruby. Również ślady przypalenia na garnku nie oprą się coli. Wlej puszkę tego gazowanego napoju do przypalonego naczynia i gotuj przez kilkanaście minut, aż spalenizna sama zacznie odchodzić od powierzchni. Cola ze względu na kwaśny odczyn nie nadaje się do ratowania przypalonych garnków aluminiowych.

Tabletki do zmywarki - działają nie tylko w zmywarce!

Jeśli używasz tabletek czy kapsułek do zmywarki, weź jedną z nich i wrzuć do przypalonego garnka. Zalej gorącą wodą i pozostaw na noc. Rano wodę w garnku zagotuj, pozwól jej powoli wrzeć przez kilka minut a następnie - wylej i umyj garnek. Skutek zazwyczaj jest spektakularny. Przypalone resztki odchodzą bez większego problemu a garnek wystarczy dobrze wypłukać i gotowe.

