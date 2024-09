Przetwory z gruszek: dżem gruszkowy w 2 wersjach - słodkiej i wytrawnej

12:45

W sezonie na gruszki warto zrobić przetwory z tych owoców, by zimą cieszyć się ich smakiem. Gruszki można przygotowywać na słodko i wytrawnie. Oto przepisy na dodatki z gruszek - pyszne dżemy gruszkowe - do deserów, ale i do mięs.

Autor: Shutterstock Dżem z gruszek można zrobić w wersji słodkiej lub wytrawnej

Spis treści

Przepis na dżem gruszkowy do mięs

Składniki:

1 kg gruszek

30 dag cukru

sok z 1-2 cytryn

1 laska wanilii

4-5 goździków

1 łyżeczka imbiru

2 łyżeczki świeżego tymianku

Sposób przygotowania:

Gruszki obrać, oczyścić z gniazd nasiennych, pokroić i skropić sokiem z cytryny.

W rondlu zagotować szklankę wody, dodać gruszki i gotować pod przykryciem, aż będą miękkie.

Dodać cukier, przyprawy i gotować na małym ogniu do wyparowania wody.

Dżem włożyć do wyparzonych słoików i zamknąć. Pasteryzować "pod kocykiem" przez 20 minut.

Przepis na klasyczny dżem gruszkowy

Składniki:

1 kg gruszek

30 dag cukru

1 cytryna

Sposób przygotowania:

Gruszki obrać, powycinać gniazda nasienne. Pokroić na małe kawałki, skropić sokiem wyciśniętym z cytryny.

Gotować w garnku, dodając szklankę wody, przez 10-15 minut, aż staną się miękkie.

Dodać cukier i dalej gotować, do odparowania wody, ciągle mieszając.

Gotowy dżem gruszkowy przełożyć do wyparzonych słoików, szczelnie zakręcić.

Pasteryzować ok. 10 minut w temp. 100 st. C.

Beata Lekszycka