Płatki owsiane bez gotowania. Zapewnij sobie jak najwięcej cennych właściwości

9:31

Owsianka jest z pewnością jednym z najczęściej wybieranych dań osób na diecie i dbających o zdrowie. Okazuje się jednak, że może być ona jeszcze zdrowsza. Trzeba pamiętać tylko o przypilnowaniu jednej rzeczy podczas jej gotowania.

Autor: Shutterstock.com Płatki owsiane bez gotowania. Zapewnij sobie jak najwięcej cennych właściwości

Owsianka jest ważnym elementem menu. Ma wiele cennych właściwości

Dla niektórych jedzenie owsianki na śniadanie wydawać się może oklepane. Jednak jest powód, dla którego od tak długiego czasu cieszy się ona ogromną popularnością. Nie tylko dostarcza bowiem całą masę białka i złożonych węglowodanów, ale również skrywa w sobie wiele cennych właściwości.

Owsianka jest bowiem cennym źródłem błonnika i zwiększa uczucie sytości, pomagając tym samym kontrolować głód. Może również obniżać poziom "złego" cholesterolu, co jest pomocne w utrzymaniu zdrowia sera.

Pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, jak i również wspomaga regularne trawienie. W niej znajdziemy również takie składniki odżywcze jak: mangan, żelazo, fosfor czy magnez.

Owsianka jest więc idealnym wyborem dla osób dbających o linie, walczących z przewlekłymi stanami zapalnymi, z cukrzycą czy stanem przedcukrzycowym. Czy jednak da się zapewnić, że nasza owsianka była jak najzdrowsza?

Cóż, nie da się ukryć, że płatki owsiane będą najlepsze gdy nie zostaną ugotowane. Wówczas zachowują bowiem znacznie więcej składników odżywczych. Są, na przykład, bogatsze w działającą jak probiotyk skrobię oporną.

W formie: Płatki owsiane Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Płatki owsiane bez gotowania. Można je przygotować na różne sposoby

Skoro więc płatki owsiane tracą najwięcej wartości odżywczych podczas gotowania, co można zrobić, by wyjść temu naprzeciw? To nie trudne, istnieje wiele przepisów, które pozwolą nam tego uniknąć.

Jednym z nich jest nocna owsianka. Wystarczy zalać płatki owsiane mlekiem lub wymieszać z jogurtem i dodatkami na noc. Nie tylko pozwoli nam to zachować jak najwięcej wartości odżywczych w naszej owsiance, ale również przyspieszy poranek, kiedy wstaniemy nasze śniadanie będzie już gotowe.

Płatki owsiane można również bez problemu wykorzystać jako dodatek do sałatek czy jogurtu z dodatkami. Dodadzą one tekstury i pozwolą się rozkoszować płatkami owsianymi w innej formie.

Warto również rozważyć dodanie płatków owsianych do różnego rodzaju smoothie czy koktajli. Dzięki temu nie tylko będą one gęstsze, ale dodamy im również ciekawego smaku.

Oczywiście nie oznacza to, że musimy całkowicie zrezygnować z gotowania płatków owsianych. Są to jedyne sposoby, które zapewniają naszej owsiance jak najwięcej wartości odżywczych.

Kinga Goldstein