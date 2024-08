Nalewka z jeżyn - tradycyjny przepis na jeżynówkę

Nalewka z jeżyn, przyrządzona według tradycyjnego przepisu, to kwintesencja smaku lata. Ta aromatyczna nalewka rozgrzeje zimą i wypełni dom owocowym zapachem. Przygotowanie jeżynówki jest proste, a satysfakcja z własnoręcznie zrobionego trunku - nieoceniona.

Sierpień i wrzesień to świetny czas na przygotowanie aromatycznej, rubinowej nalewki z jeżyn. Do przygotowania nalewki potrzebne będą dwa kilogramy dojrzałych jeżyn. Na nalewkę wybieramy tylko w pełni dojrzałe, czarne owoce bez czerwonych plamek. Koniecznie trzeba odrzucić wszystkie owoce nadpleśniałe, zgniecione lub zepsute.

Nalewka z jeżyn tradycyjna

Jeżyny myjemy, wysypujemy na papierowy ręcznik i osuszamy. Na dwa kilogramy jeżyn potrzeba ok. kilograma cukru. Owoce nakładamy do słoika, lekko uciskając i mieszając z cukrem. Dociskamy tak, by w słoiku nie zostały pęcherzyki powietrza. Po dwóch dniach masę zalewamy spirytusem, tak, by płyn zakrył owoce.

Przechowujemy w ciemności, po dwóch miesiącach przelewamy przez filtr do kawy, albo bibułę filtracyjną, tak, by cząstki owoców pozostały. Masę można wstępnie odcedzić na sitku. Najlepiej jednak ograniczać kontakt płynu z powietrzem, by nie utleniły się barwniki i płyn nie stracił pięknego koloru. Butelki hermetycznie zamykamy i odkładamy na minimum sześć miesięcy (lepiej rok) do piwnicy, albo w inne chłodne, ciemne miejsce

Przepisy na inne pyszne nalewki znajdziecie w wydanej pod patronatem Beszamel.pl przez wydawnictwo HARDE książce Anny Szubińskiej "Nalewki. Natura zamknięta w butelce". Poradnik do nabycia w sieci Empik, księgarniach i naszym sklepie.

