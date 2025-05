Mrożenie rabarbaru – jak to zrobić dobrze, by cieszyć się nim poza sezonem?

Sezon na rabarbar szybko się kończy, ale jego smak możesz zatrzymać na dłużej. Jeśli marzy Ci się rabarbarowy kompot w środku zimy albo domowe ciasto z nutą kwaskowatości jesienią, sięgnij po prosty sposób – zamrożenie rabarbaru. Radzimy, jak zamrozić rabarbar krok po kroku, aby po kilku miesiącach nadal smakował tak samo, jak latem – świeżo, aromatycznie i intensywnie.

Zamrożony rabarbar przyda się do ciast i deserów przez cały rok

Dlaczego warto mrozić rabarbar?

Rabarbar to jedno z tych sezonowych dobrodziejstw natury, które zdecydowanie warto mieć pod ręką przez cały rok. Jego kwaskowaty smak doskonale przełamuje słodycz deserów, nadaje charakter domowym wypiekom i genialnie sprawdza się w kompotach, dżemach czy musach. Ale rabarbar to nie tylko kulinarna przyjemność – to także cenne źródło witamin i minerałów. Zawiera m.in. błonnik, potas, witaminę C i K oraz przeciwutleniacze, które wspierają odporność, układ trawienny i mogą działać przeciwzapalnie. Dzięki właściwościom oczyszczającym i lekkiej kwasowości często polecany jest jako składnik diety wspomagającej metabolizm.

Właśnie dlatego warto go mrozić – by zachować te wszystkie wartości na dłużej. Odpowiednio przygotowany i przechowywany rabarbar nie traci swoich właściwości ani smaku, dzięki czemu możesz korzystać z jego dobrodziejstw nawet zimą. To doskonały sposób na szybki dostęp do zdrowego, sezonowego składnika wtedy, gdy świeży rabarbar jest już niedostępny.

Rabarbar w formie kompotów, przetworów i jako dodatek do wypieków wraca do łask. Jedzenie surowego rabarbaru nie jest zalecane z powodu zawartości kwasu szczawiowego, który nie jest trawiony przez organizm i fatalnie wpływa na zęby i kości. Jednak po obróbce cieplnej w rabarbarze zostają tylko cenne witaminy i minerały oraz antyrakowe polifenole.

Jak zamrozić rabarbar?

Rabarbar myjemy, usuwamy liście i obieramy skórkę;

Kroimy rabarbar na kawałki;

Blanszujemy – kawałki rabarbaru na metalowym sitku wkładamy na kilkadziesiąt sekund do wrzątku, a następnie do lodowatej wody;

Czekamy, aż woda obcieknie. Następnie pakujemy rabarbar do woreczków i wkładamy do zamrażarki.

