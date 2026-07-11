Mrozisz jagody? Odkryj sekret, by nie posklejały się i smakowały jak świeże całą zimę

Jagody to zwyczajowa nazwa borówek czarnych występujących pospolicie w naszym kraju. Te pyszne owoce można znaleźć w polskich lasach późną wiosną i w okresie letnim. Borówki czernice mają wiele walorów leczniczych, ale znane są przede wszystkim ze swoich zalet kulinarnych. Ze świeżych owoców można przygotowywać proste potrawy z cukrem i śmietaną, jagody wykorzystuje się także jako farsz do pierogów czy naleśników oraz jako dodatek do deserów. Surowe owoce można zastąpić przygotowanymi wcześniej mrożonkami, dzięki czemu potrawy z jagodami mogą pojawiać się na stołach również poza sezonem.

Mrożenie jagód

Mrożenie jagód w bardzo niewielkim stopniu wpływa na ich walory odżywcze czy smakowe, w związku z tym warto z tego korzystać. Przygotowanie mrożonych jagód to czynność wyjątkowo prosta, zwłaszcza że można je mrozić w całości.

Jak mrozić jagody

Surowe owoce, zarówno te zebrane własnymi rękoma pośród gryzących komarów, jak i zakupione przy drodze bądź w markecie, należy dokładnie umyć. Następnie najlepiej przesypać je na rozłożony uprzednio na blacie ręcznik papierowy i poczekać, aż całkowicie wyschną (jest to bardzo istotne). Z tak przygotowanymi owocami można teraz postąpić dwojako:

przełożyć do niedużych szklanych słoików, foliowych worków lub plastikowych opakowań i wstawić do zamrażalnika;

przesypać je na tackę i ułożyć dosyć luźno, tak by utworzyły jedną warstwę, następnie wstawić do zamrażalnika i dopiero po zamrożeniu przełożyć do odpowiednich opakowań (jeżeli jagód jest zbyt dużo, czynność powtarzać). Dzięki tej metodzie możemy mieć pewność, że jagody się nie posklejają.

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