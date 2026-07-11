Mrozisz jagody? Odkryj sekret, by nie posklejały się i smakowały jak świeże całą zimę

Stanisław Markowski
2026-07-11 19:19

Najskuteczniejszą metodą na rozkoszowanie się smakiem zdrowych, leśnych jagód poza okresem ich zbiorów jest ich zamrożenie. Poznaj kluczowe zasady właściwego mrożenia tych owoców oraz dowiedz się, na co szczególnie uważać.

Mrożenie jagód - jak zamrozić jagody na zimę?
Autor: Shutterstock Zamrożone jagody zachowują swój smak i dzięki temu zimą można z nimi przygotować pierogi lub jagodzianki

Jagody to zwyczajowa nazwa borówek czarnych występujących pospolicie w naszym kraju. Te pyszne owoce można znaleźć w polskich lasach późną wiosną i w okresie letnim. Borówki czernice mają wiele walorów leczniczych, ale znane są przede wszystkim ze swoich zalet kulinarnych. Ze świeżych owoców można przygotowywać proste potrawy z cukrem i śmietaną, jagody wykorzystuje się także jako farsz do pierogów czy naleśników oraz jako dodatek do deserów. Surowe owoce można zastąpić przygotowanymi wcześniej mrożonkami, dzięki czemu potrawy z jagodami mogą pojawiać się na stołach również poza sezonem.

Mrożenie jagód

Mrożenie jagód w bardzo niewielkim stopniu wpływa na ich walory odżywcze czy smakowe, w związku z tym warto z tego korzystać. Przygotowanie mrożonych jagód to czynność wyjątkowo prosta, zwłaszcza że można je mrozić w całości.

Jak mrozić jagody, by były smaczne?

Surowe owoce, zarówno te zebrane własnymi rękoma pośród gryzących komarów, jak i zakupione przy drodze bądź w markecie, należy dokładnie umyć. Następnie najlepiej przesypać je na rozłożony uprzednio na blacie ręcznik papierowy i poczekać, aż całkowicie wyschną (jest to bardzo istotne). Z tak przygotowanymi owocami można teraz postąpić dwojako:

  • przełożyć do niedużych szklanych słoików, foliowych worków lub plastikowych opakowań i wstawić do zamrażalnika;
  • przesypać je na tackę i ułożyć dosyć luźno, tak by utworzyły jedną warstwę, następnie wstawić do zamrażalnika i dopiero po zamrożeniu przełożyć do odpowiednich opakowań (jeżeli jagód jest zbyt dużo, czynność powtarzać). Dzięki tej metodzie możemy mieć pewność, że jagody się nie posklejają.

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